領略南管傳藝之美 靜宜中文系學子粉墨登場

靜宜大學中文系「南管戲曲校園推廣計畫」，由7名學員擔綱演出「管甫送」。（記者張軒哲攝）

2018-06-12 16:26

〔記者張軒哲／台中報導〕領略南管戲曲之美！為推廣南管戲曲、培養專業表演人才，靜宜大學中文系2016年起，與文化部南管戲曲傳習結業藝生張春玲合作「南管戲曲校園推廣計畫」，今年由7名學員擔綱演出「管甫送」，精湛的技藝及精彩對手戲，博得滿堂彩，讓觀眾感受傳統文化的魅力。

靜宜中文系主任張慧芳表示，「南管」是歷史悠久的絲竹音樂，以中國泉州一帶為發源地，傳承漢魏以來的古樂遺風，流傳於現今閩南語系地區，「南管戲曲」演出內容多為描述愛情故事的文戲，劇情優雅與柔美細膩；台灣則以台中與彰化為傳習重鎮，沙鹿也有合和藝苑南管劇團。

張慧芳指出，2016年起將「南管戲曲」引入校園。參與學員需修習50小時專業課程，演出前1個月，進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習。期待從靜宜出發，透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化，並能培育專業演出者，薪藝傳承。

中文系副教授陳瑤玲表示，展演故事「管甫送」描述泉州來台經商的管甫，與台灣女子妹官（美娟）互通情愫，管甫忽收到家書，告知家人病危，兩人以三步珠淚十步相送的歌舞小戲，演繹難分難捨的離情依依。

中文系助理教授彭心怡表示，在現今凡事追求「快速」的社會中，年輕學子肯學習需字字斟酌、一舉手一跬步都嚴格規制的「南管戲」，實屬不易！不僅磨練耐心，也能向傳統戲汲取最珍貴的文化養分。

來自洛陽河南科技大學的中文系大二交換生康靜怡說，她因選修民俗課程，在老師鼓勵下，嘗試了「南管戲曲」演出。她感謝張春玲老師與中文系師長，在近幾個月，所提供的密集訓練，及多元資源，讓演出者能循序漸進、粉墨登場。因親身學習與演出，不僅更喜歡「南管戲曲」，未來若有機會，會繼續學習，成為傳承南管藝術的種子。

值得一提的是，台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，親自以精湛技術，為表演者化妝，讓角色更加生動。