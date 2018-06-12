把同學畫成漫畫主角 這款畢業紀念冊超搶手

基隆市信義國中畢業典禮今天舉行，畢業生洪廷翊手繪漫畫成為畢業紀念冊封面，讓人驚艷；圖為信中校長莊焙琪（左）與洪廷翊（右）共同展示畢業紀念冊。（記者俞肇福攝）

2018-06-12 16:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕每年6月是鳳凰花開驪歌初唱的季節！各級學校畢業紀念冊總是載滿學生在校的生活點滴。基隆市信義國中今年的畢業紀念冊很特別，跨頁的封面是畢業生洪廷翊手繪漫畫，十分生動；洪廷翊畫出同學在大榕樹下的回憶，同學們成為漫畫主角，個個愛不釋手，一名同學說：「這是此生最特別的畢業紀念冊」。

信義國中今天舉行畢業典禮，議長宋瑋莉是信中畢業校友，她以大學姊的身分到場，議員陳東財、韓良圻等也都到場，畢業生在校學在校生的歡呼下進場，學校特別安排音樂表演，還有心鼓隊的震撼演出。

校長莊焙琪表示，此次畢典由畢業生代表自行討論如何進行，後來決定以「迎風啟程」為主題，邀請洪廷翊畫邀請卡、畢業紀念冊及畢業典禮會場背景大布幕，他畫得非常傳神，成為畢典亮點。

洪廷翊的阿美族同學迪布斯．巴奈說，今年的畢業紀念冊好特別，不同於以前都是請廠商印，洪廷翊畫的漫畫，把同學畫在裡面，而且畫得很好看；迪布斯．巴奈說「畫得非常棒，我就是彈吉他那個，紀念冊有我們自己專屬的記憶，以後翻出來還會有那種感覺」。

洪廷翊說，他從小就喜歡畫畫，畫各種的東西，因此還特別成立一個粉絲團，把自己畫的圖畫展示出來與大家共享，他愛畫漫畫、城市、建築。這次畫畢業紀念冊封面，是滿大的挑戰，因為大榕樹是創校至今就有了，是信中人的共同記憶，因此以大榕樹為主題，樹下再畫同學的點點滴滴，都是他可愛的同學。