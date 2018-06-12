促進觀光與運動風氣 清水火車站前將設IBIKE

2018-06-12 16:05

〔記者張軒哲／台中報導〕為提倡清水區運動風氣並促進觀光，台中市副議長張清照已爭取在海線設置了幾個IBIKE站，進一步爭取在清水火車站設IBIKE，今日上午舉行會勘，清水區長張明昌表示，公所將在水溝上加蓋設IBIKE，加蓋工程預計2個月可完成。

張清照指出，已在清水區內爭取設置了清水牛罵頭停車場前的IBIKE站，另外在高美濕地也設了3個IBIKE站，接下來爭取在清水火車站、紫雲巖、清水高中設及鰲峰山設IBIKE站，市府正在規劃中。

今天還有清水區南社里長顏朝雄、海風里長黃堉睿、田寮里長許進興、清水里長陳安吉、中社里長王瑜蘭、西社里長楊茂雄、西寧里長王慶源、北寧里長紀文來等人到場關心會勘。

顏朝雄說，多位里長反映清水火車站前設IBIKE站，但火車站前沒有多餘空間，所以選擇在水溝上加蓋設置，感謝張清照出面爭取。

張清照說，這幾處IBIKE站串聯清水市區、鰲峰山、高美濕地，現在清水火車站前再設IBIKE，無論是觀光、通勤或代步都更加方便；未來再加上紫雲巖、清水高中及鰲峰山再設IBIKE站，形成完整路網，方便遊客騎IBIKE清水一日遊，也方便短程代步的民眾。

清水區長張明昌表示，公所將以100萬元經費進行加蓋工程，預計寬度5至6公尺，長度40公尺，加蓋工程約2個月時間，完成後再由市府交通局設IBIKE站。