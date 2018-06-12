龍井溜冰場及曲棍球直排輪球場完工 溜冰場即起開放民眾使用

2018-06-12 15:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍井區公所興建的一座溜冰場及一座曲棍球直排輪場已完工了，即日起，民眾可以自由的使用溜冰場，但因棍球直排輪場是比賽型的場地，基於安全，公所正研擬使用規則，再決定如何開放。

有很多龍井地區及鄰近的海線民眾，很喜歡溜冰及滑直排輪打曲棍球，但一直沒有適當的場地，龍井區公所向市府及台電爭取到經費，得以在龍田陸橋下各興建一座直排輪曲棍球場及一座溜冰場。

龍田橋下方空地原是公路總局閒置土地，公所向公路總局爭取無償撥用，規劃為直排輪曲棍球場及溜冰場，於今年1月動工，預算方面，市府補助250萬、台灣電力公司火力發電廠補助250萬，龍井區公所編列100萬，共計600萬。

區公所指出，新建的溜冰場約513平方公尺，同一時間，可以容納20到30人在場內練習，曲棍球直排輪場672平方公尺，一次可以兩隊共10人比賽。

2座溜冰場及曲棍球場就位在龍井國中的旁邊、龍田橋下，而整座橋就是球場的天然屋頂，可以遮陽，附近民眾及學生得知龍井終於有溜冰場及曲棍球場，都相當期待，2座球場已於6月初完工，球場是藍色的地板，外部配黃色，即日起溜冰場開放民眾可進入使用，直排輪曲棍球場雖已完工，還需要擬定使用規則。

有民眾反映，2座球場又新又大，可造福海線的民眾，但缺乏休息的椅子，因為暑假即將到來，屆時一定有很多人會使用，因此應該要有休憩的椅子，讓等待的孩子及家長能休息。

對此，區長戴燕如表示，因經費有限，未來會依民眾需求及所籌的經費來設置設施。