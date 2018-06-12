新竹區第一座大學校園i郵箱 就在明新科大

2018-06-12 15:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應學生為主要網購族群，中華郵政新竹郵局特別與明新科技大學合作，成立新竹區第一座大學校園內的 i郵箱，提供師生和鄰近地區民眾，24小時自助交寄及領取郵件服務，6月底前體驗可享寄件資費8折的優惠。

位在明新科大台1線正門旁的中華郵政i郵箱，今天上午由明新科大校長林啟瑞、新竹郵局局長徐志宏等人，共同剪綵啟用。現場第一個體驗取件服務的吳姓學生和學務長彭政雄，直呼好方便。

徐志宏表示，電子商務崛起，消費型態改變，郵務業務經營將轉型自動化、無人化服務，新竹郵局選在人潮密集處設置i郵箱，新竹地區現已打造30座，明新科大這座i郵箱是除了郵局、車站外，首座設於大學校園內的i郵箱。

林啟瑞說，在校園內設置i郵箱，除了服務教職員與學生，也提供了新豐、湖口以及新竹工業區等鄰近地區民眾，更便捷的寄取信件與包裹的管道。

徐志宏表示，「i郵箱」是一種新型態的寄、取件體驗，整合物流、金流及資訊流功能，突破郵局以往寄、取件時間及地點的限制，除提供客戶更便利的取貨平台及全年無休的服務，也提供一般商家及網購業者更多選擇的配送通路。

明新科大總務長林明輝表示，為推廣與鼓勵試用i郵箱，今起到本月30日止，除享寄件資費8折，學校也配合新竹郵局舉辦體驗取件服務、打卡按讚，送限量神秘好禮的活動。

相關影音