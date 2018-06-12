女友淪終極工具人生病男友卻不陪...網友搶告白：我願意

2018-06-12 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕以為是女友原來是老媽啊！一名女網友發文表示，男友很多事都說不會，這些事她一手總攬、幫忙想辦法，甚至連自己不會的事，也先學會再幫男友處理，但當她需要男友時，男友卻總是拒絕，讓她非常心寒，「你知道有時候這樣很傷我的心嗎？」

女網友在臉書社團「靠北男友」無奈發文表示，「你是把我當女朋友還是媽媽？」男友聲稱不會洗衣服、折衣服、煮飯、打掃、洗碗等等，原PO就把這些事情全攬下來一手包辦。

男友懶得帶狗散步，原PO二話不說幫忙遛狗，連在外男友不會喝酒，都是她幫忙擋，但男友都只和朋友出去，原PO想約男友出門逛街吃飯，都被男友以沒錢拒絕，原PO只好退讓表示「沒錢我付好嗎？」為男友做了這麼多，但男友從不會保護原PO，反而頻頻欺負原PO，因為愛他，原PO只能一再忍讓。

「我不是台傭、我不是媽媽、更不是千金」原PO忍不住怒吼，懷疑男友有認真把他當女朋友嗎？男友說很想要小孩，但原PO有多囊性卵巢症候群，希望男友陪伴就醫一同面對，男友卻回覆原PO「自己生病自己去看醫生」，讓原PO心寒不已，「你知道我有這種病已經很難過了，還這樣對我，難道有這種婦女病是我願意的嗎？」原PO認為男友從小缺乏母愛，所以盡可能對男友付出，沒想到卻是真心換絕情。

網友看完傻眼表示，「第一次看到女的工具人，而且還比男的還慘」、「這種人居然有女友」、「夭壽...這種你要幹嘛，有長處嗎？」、「完全沒有任何讓人留戀的點....真心佩服妳的大愛...」、「其實妳可以幫他請看護。這種人就別留在身邊，累贅」、「你怎麼沒推他去曬太陽」；也有網友覺得原PO怎麼不選擇離開，「為什麼要替別人兒子做牛做馬勒，傻」、「一個願打，一個願挨，然後再來討拍？」、「甘願做歡喜受，受不了就走。」

看到連這樣的男人都能夠交到這麼願意犧牲奉獻的女友，不少網友紛紛搶著認親、告白，「媽 你還缺兒子嗎？不介意兒子比你大吧」、「請問：妳有缺乾兒子嗎？」、「妳可以考慮我，我絕對樣樣都比他行！」、「排隊領號碼牌」、「樓主看起來，是...我的菜。XD」、「這種的不要也罷，我願意接受你」。