海洋老鷹嘉年華木偶趕工中 議長宋瑋莉來打氣

2018-06-12 15:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2018基隆海洋老鷹嘉年華」將在6月23日熱鬧登場，議長宋瑋莉12日特別帶著20箱沁涼的礦泉水來到文化中心前的海洋老鷹嘉年華工作坊，為正在趕工製作各式各樣大型木偶的社區伙伴們加油打氣；宋瑋莉感謝大家這麼用心為基隆這座海洋城市規劃獨具特色的嘉年華會，同時也歡迎大家一起來到基隆「湊熱鬧」！

由大壯觀願景發展協會、汐止夢想社區文教基金會等共同合作舉辦的「2018基隆海洋老鷹嘉年華」再過一個多星期就要盛大舉行，今年將有大壯觀願景發展協會、仁壽社區、山海觀社區、五福社區、六堵社區及禮東社區發展協會等6個社區，以及明日之星舞蹈團、綻放中東肚皮舞團、基隆交響管樂團、妙音樂劇團及基隆建德青年管樂團等5個演藝團體，並邀請國中小學校及幼兒園等共41支隊伍共襄盛舉。

位於基隆市立文化中心前廣場的社區工作坊，由社區居民親手創作主題道具與服裝等，從海洋元素、生態特色、原民文化及地方信仰等出發，利用竹子與紙等材料，包括老鷹、大地女神、文武財神、媽祖等遊行道具以及搭配遊行的服裝在社區居民的熱情與巧手中一一成形。

宋瑋莉進到工作坊內就被老鷹、章魚、大地女神以及各式各樣的木偶吸引住目光，更為一個個生動活潑的木偶感到驚豔不已；宋瑋莉特別感謝大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖與所有社區伙伴們竭盡心力舉辦基隆海洋老鷹嘉年華活動，將基隆這座海洋城市最美好的一面呈現在大家面前。