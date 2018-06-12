腸病毒進入流行期 女嬰出生6天死亡

衛福部疾管署疫情中心科長陳秋美說明腸病毒疫情。（記者林惠琴攝）

2018-06-12 15:28

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，上週腸病毒門急診就診11968人次，較前一週上升10.7%，正式進入流行期，並新增2例重症，其中1例出生6天就死亡。今年12例腸病毒重症有一半是新生兒，且2例死亡個案均為新生兒，衛生機關即日起將對醫療院所、產後護理之家進行無預警感染管控查核措施，違者將開罰。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，上週新增2例腸病毒重症，其中1例是東部女嬰，出生4天因發燒、昏睡、哺乳時無反應緊急送醫，併發肝炎、血小板低下、凝血功能異常，且有新生兒敗血症，最後出生6天死亡；另1例是北部男嬰，出生7天因發燒、活動力下降送醫，併發肝炎、血小板低下、凝血功能異常，但經治療狀況穩定已出院，接觸者均無明顯症狀，研判感染源是無症狀帶原者。

疾管署副署長羅一鈞指出，2005年國內曾出現較嚴重的新生兒腸病毒疫情，當年度共有27例新生兒感染，以克沙奇B型為主，截至去年則未再出現類似情形，但今年12例重症有6例是新生兒，其中4例伊科病毒11型、2例克沙奇B型，且4例伊科病毒11型有2例死亡，顯然來勢洶洶。

疾管署疫情中心科長陳秋美說明，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但近期伊科病毒11型陽性數明顯增加。

羅一鈞強調，針對新生兒腸病毒疫情已啟動應變工作小組，並於上週五召開專家會議，自即日起，衛生機關將對於全國177家有嬰兒床、嬰兒病床的醫療院所，以及245家產後護理之家進行無預警感染管控措施查核，包含是否確實洗手、消毒、做好工作人員與訪客健康管理、設置隔離空間等，若查獲違規，可依「傳染病防治法」開罰醫療院所6萬至30萬元；產後護理之家則是可開罰1萬至15萬，限期未改善，最嚴重可要求停業。