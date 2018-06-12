高雄區監理所角色扮演慶端午 「屈原」、「白娘子」KUSO送香包

2018-06-12 15:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所提前歡慶端午節，今大玩「角色扮演」kUSO白蛇傳，「和尚法海」教導民眾以手機掃描QR code，「白娘子」、「屈原」穿梭人群送香包，民眾首次讓神化人物服務，覺得新鮮又有趣，當場笑開懷。

高雄區監理所為了慶祝端午節，今天舉辦「瘋狂白蛇慶端午」活動，服務人員身穿古裝，大玩角色扮演，白蛇傳應景人物全亮相，民眾首次讓神化人物服務，大感興趣詢問「你們從哪裡來？」，「法海和尚」妙答「我們穿越時空來的」，逗趣十足回應令民眾哈哈大笑，搶著要與「法海和尚」合照留念。

「青蛇」身穿青綠色古裝，頭上還盤著1條青蛇，詢問「您好!車輛辦理報廢請到窗口」，穿著一身青綠的古代服飾，頭上還盤著一條青蛇；「白娘子」、「屈原」穿梭人群送香包。

高雄區監理所長梁郭國表示，端午節是國人重要的節日之一，民間習俗除了吃粽子划龍舟外，還要在身上掛香包好避邪，同仁大玩角色扮演，與民眾互動玩遊戲，還發送100個粽子香包（袋），提前陪民眾同歡。

梁郭國指出，端午連續假期即將開始，交通部公路總局推出公共運輸優惠措施，除了86條國道客運路線享票價平均85折優惠外，使用電子票證刷卡搭乘32條「台灣好行」路線，也享有半價優惠。

梁郭國說，搭乘國道客運路線或台鐵在10小時內轉乘（除臺北市轄公車外），在地客運則享一段票或基本里程8公里免費，監理所還拍攝宣導短片，民眾可上公路熊臉書觀看。

梁郭國提醒7月是汽燃費開徵期，公路總局今年推出「汽燃費電子繳款單」及「委託轉帳代繳汽燃費」，民眾申辦可抽禮金，可透過監理服務網https://www.mvdis.gov.tw查詢。