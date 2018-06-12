台灣最西花嶼國小畢典 1畢業生囊括38份獎品

花嶼國小唯一畢業生劉玉勤，收到滿滿畢業禮物。（黃國揚提供）

2018-06-12 15:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在台灣轄境最西的澎湖花嶼國小，今日舉行畢業典禮，國小部僅有1位畢業生劉玉勤，附設幼稚園則有2位畢業，因此下學年起花嶼國小〈含附設幼稚園〉由9人變成8人，而唯一畢業生囊括全部38份獎品〈含禮金、禮券〉羨煞旁人。

不敵少子化及青壯人口外移 全校僅9名學生

花嶼是澎湖的3級離島，距離馬公市區船程約1個半小時，島上仍有百餘名居民常住，多以漁業為生，島上設有一所國小，也是不敵少子化及青壯人口外移，現全校〈含附設幼稚園〉僅有9名學生，今日畢業典禮後又只剩下8名學生，但在台灣最西的國土上，維持一所國小正常運作，仍有其意義性，尤其冬季東北季風起，中國漁船時常以避風為名，群聚島嶼周遭。

今日是花嶼國小第59屆畢業典禮，由校長朱劍忠主持，包括望安鄉長許賢德、教育處科長蔡瑞全、空軍馬基隊副隊長王文奇、代表陳董金針、村長王玉英、家長會長王萬貳及前縣長賴峰偉等人都專程搭船前往參加，顯示島小人不孤的氣勢，值得一提的是賴峰偉擔任縣長時，最喜歡造訪花嶼國小，如今捲土重來參選澎湖縣長，專程前往參加畢業典禮，希望以花嶼為出發點。

由於今年花嶼國小僅有一名畢業生，因此擁有屬於自己的畢業典禮，從頭到尾都是一個人上台領獎，總計獲得38份禮物，羨煞其他在校生學弟妹，劉玉勤畢業後也將步上學長姐腳步，前往馬公本島就讀馬公國中，而劉玉勤的爺爺也是前村長劉文堂，現仍居住在花嶼，玉勤則寄住在親戚家繼續人生另一階段求學路。