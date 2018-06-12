哈密瓜盛產價反升 壯圍瓜農：做出市場差異性

宜蘭縣壯圍鄉出產的新世紀哈密瓜，最近陸續上市，宜蘭縣代理縣長陳金德（右三）今為哈密瓜代言，盼搶攻高端消費族群。（記者張議晨攝）

2018-06-12 15:35

〔記者張議晨／宜蘭報導〕中南部香蕉、鳳梨因盛產導致價格崩盤，但宜蘭縣壯圍鄉出產的哈密瓜，今年產量更勝往年，價格不跌反升，每台斤可賣得90元以上高價，一掃去年損失慘重陰霾，瓜農看到果園豐收，樂得「笑呵呵」；瓜農官漢煤說，壯圍產的哈密瓜有特殊性，不怕盛產崩盤。

壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」美稱，但去年瓜果產品受豪大雨影響，造成田裡水氣過多，不少哈密瓜出現果裂、水傷現象，有些瓜農田裡損失超過6成，收入只夠攤平成本。

今年5月，哈密瓜上市前受惠宜蘭少雨，氣候正巧適合生長，壞果率偏低，甜度可達17度以上，平均每名瓜農留果率可達8、9成，一掃往年陰霾，瓜農樂得笑呵呵，「終於不會虧本了！」

雖然哈密瓜盛產，但價格卻未像香蕉、鳳梨等作物，隨盛產崩盤，今年價格反維持去年每台斤80元以上高價，部分果農零售價還可達90元以上。

官漢煤解釋，壯圍出產哈密瓜以「新世紀」品種為主，全台僅宜蘭有大面積種植，與其他縣市相比有特殊性，才使得價格未隨盛產崩盤，還能維持高價位，「不少外縣市民眾還來搶購準備送禮」。

壯圍鄉哈密瓜種植面積約40公頃，宜蘭縣代理縣長陳金德今為哈密瓜代言，與瓜農、壯圍鄉農會共同行銷哈密瓜。

「怎麼那麼甜！」陳金德試吃後，急著笑稱「甜度高到得配開水才吃得下去」；他說，宜蘭壯圍鄉土質適合瓜果生長，出產的新世紀哈密瓜，口感甜脆，與常見哈密瓜的軟嫩口感有別，非常具有特色，要向全台民眾推銷出去。

宜蘭縣壯圍鄉出產的新世紀哈密瓜，最近陸續上市，宜蘭縣代理縣長陳金德（中）今與壯圍鄉農會理事長林听洲（右）為哈密瓜代言，品嚐完後直呼「怎那麼甜」。（記者張議晨攝）

宜蘭縣壯圍鄉出產的新世紀哈密瓜，最近陸續上市，宜蘭縣代理縣長陳金德（右）今與壯圍鄉農會理事長林听洲（中）為哈密瓜代言，品嚐完後直呼「怎那麼甜」。（記者張議晨攝）

宜蘭縣壯圍鄉出產的新世紀哈密瓜，最近陸續上市，搶攻高端消費族群。（記者張議晨攝）

宜蘭縣壯圍鄉哈密瓜正值盛產，果農採收後忙著包裝準備出貨。（記者張議晨攝）