2018基隆鎖管季今起開放報名 愛之船長長久久限量30對

基隆鎖管季推出一系列海上體驗活動，有夜訪鎖管、夜釣白帶魚等，相當精采。（記者林欣漢攝）

2018-06-12 14:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕「2018基隆鎖管季」今天開始受理報名，除了最受歡迎的夜訪鎖管、夜釣白帶魚、探訪飛魚原鄉等海上體驗活動，今年首度安排「Hi海！與你相約在七夕」活動，限量30對情侶在8月17日七夕當天出海，近距離欣賞基隆嶼等海上地標的陡峭與壯麗，於情人節留下特別回憶。

基隆市政府表示，今夏鎖管季系列活動率先登場的是「漁業文化體驗」，包括可近距離與飛魚接觸的「探訪飛魚原鄉」、「夜訪鎖管」、「夜釣白帶魚」、「Hi海！與你相約在七夕」、外木山「王爺祭海上遶境」民俗體驗，活動期間自6月30日至8月17日，名額有限要搶要快。

主辦單位也聯合基隆市30家以上餐廳共同推出「特色海味饗宴」，邀請民眾品嘗白帶魚、飛魚卵、鎖管等漁夫現撈的時令海味，消費有優惠，還有機會抽中旅展門票、海上觀光體驗等好禮。8月4日在八斗子觀光漁港有「鎖管親子嘉年華」，安排園遊會及表演，讓大小朋友一起嗨翻仲夏夜。

林右昌說，今年還將有「環球廚神‧國際挑戰賽」及「世界年輕廚師菁英賽」兩大國際廚藝比賽，分別於7月、9月在基隆登場，希望讓基隆海鮮打開國際知名度，也使傳統的小吃餐飲文化向上提升，增加附加價值。

另外，基隆區漁會搭配鎖管季活動，推出限量生鮮小卷禮盒，原價700元，活動早鳥價500元，可下載基隆區漁會APP線上訂購，滿2000元免運費。

基隆鎖管季，民眾海上體驗夜釣鎖管。（記者林欣漢攝）

基隆鎖管季，民眾海上體驗夜釣白帶魚。（記者林欣漢攝）

基隆鎖管季推出一系列活動，即日起開放報名。（記者林欣漢攝）

基隆鎖管季以當季的鎖管、白帶魚、飛魚卵做的漁工便當，讓人垂涎三尺。（記者林欣漢攝）

基隆鎖管季可品嚐到當季的鎖管、白帶魚、飛魚卵基隆三寶。（記者林欣漢攝）