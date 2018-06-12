3D列印輔護具 將可讓人排除「腕」難

有家庭主婦抱小孩、做家務，導致手部肌腱發炎變成「媽媽手」，新竹馬偕醫院與工研院透過合作，共同開發「3D列印設計服務共創平台」，完成媽媽手客製化3D列印輔護具。（記者王駿杰攝）

2018-06-12 14:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕現代人長時間工作、做家務或使用電腦過度，常導致「媽媽手」、「滑鼠手」等手部發炎症狀，對此，新竹馬偕醫院與工研院今天宣布，透過合作，共同開發「3D列印設計服務共創平台」，完成腕隧道症候群、媽媽手、踝足矯形器及幼兒上臂義肢等客製化3D列印輔護具，目前已進入人體試驗，將有效提升醫療照護品質。

新竹馬偕復健科主任陳建鵬指出，有不少民眾因長時間使用滑鼠造成腕神經壓迫，形成「滑鼠手」；也有家庭主婦抱小孩、做家務，導致手部肌腱發炎變成「媽媽手」，一般會建議患者使用輔護具固定手部，避免重複傷害。

但是，現行職能治療師以手工製作的輔護具需先以60度的熱水軟化材料，再套入病人手部冷卻成形，未來若採用3D列印輔護具，除可避免治療師因經驗不同造成製作規格的落差，精準貼合的設計也能讓患者的復健過程更舒適便利。

陳建鵬表示，除了滑鼠手、媽媽手輔護具，院方也與工研院合作，開發可矯正站立和走路姿勢的踝足矯形器，及服務身障兒童為主的3D列印義肢。他說，傳統義肢的價格會依材質、使用功能、患者本身的狀況有所不同，考量身障兒童成長速度快，義肢更換頻率高，透過3D列印技術製造的義肢輔具，可隨著兒童生長更換，將有效減輕一般家庭的經濟負擔。

工研院雷射中心主任曹芳海指出，3D列印設計服務共創平台結合工研院的掃瞄、3D建模、結構及AM製程設計分析技術，透過雲端服務平台，讓醫師遠端即時回饋意見，先讓3D列印輔護具設計最佳化，再列印出個人化的輔護具。

曹芳海說，此平台設定的商業模式，將會是IC設計公司與OEM廠商的合作概念，未來只要醫療院所提供列印前期設計，即可將所需輔護具由雲端交付給醫材供應者生產。

曹芳海表示，目前3D列印輔護具製作時間需1天，該服務平台希望累積更多醫師與患者的實際參與，未來持續透過新興材料的研究與製程開發，提升3D列印客製化輔護具的製作效率。