為英國藝術家製作網站 成大杜庭瑜紅到國際

藝術家Maggi Hambling回顧集專書《A Suffolk Eye: Harry Hambling, Paintings》（杜庭瑜提供）

2018-06-12 14:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學創意產業設計研究所學生杜庭瑜，透過卓彥廷教授介紹，幫英國重量級藝術家Maggi Hambling製作回顧集專書《A Suffolk Eye: Harry Hambling, Paintings》網站獲好評。卓彥廷表示，希望透過這次合作案，讓成大在國際藝術視野上更被看見。

成大表示，Maggi Hambling 是英國重量級藝術家，除了繪畫，在倫敦市中心還有許多公共雕塑作品，其中最有名的就是吳爾芙的人像「A Conversation with Oscar Wilde and Maggi Hambling's scallop sculpture」、向班傑明布里頓致敬的「a tribute to Benjamin Britten, on Aldeburgh beach」。

回顧集專書是Maggie Hambling為了緬懷他父親Harry Hambling（1902-1998）所作，而這也是Harry Hambling第1本作品集。Maggie在他父親60歲退休時送了他一組油彩顏料，也開啟他自學創作油彩之路。

由於新書由Maggie Hambling與Dr. Jamie Gilham合作撰寫，因為卓彥廷之前與RCA Textiles Program簽署合作備忘錄，認識Dr. Jamie Gilham，進而促成合作。

成大表示，杜庭瑜加入卓彥廷老師團隊，之前大學時念資訊傳播工程學系，對於網站製作相當得心應手，這次挑戰要設計出讓高品質要求的藝術家滿意網站，挑戰性很高，以簡潔、現代感風格呈現，清晰手法呈現資訊，讓閱讀者精準又愉悅地瀏覽資訊。

杜庭瑜表示，這次專案進行得很順利，在一來一回討論過程中，學習到如何與廠商、客戶謹慎溝通，以及如何設計符合客戶需求的友善介面等，是很寶貴的經驗。

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