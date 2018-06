為英國藝術家製作網站 成大杜庭瑜紅到國際

藝術家Maggi Hambling回顧集專書《A Suffolk Eye: Harry Hambling, Paintings》(杜庭瑜提供)

2018-06-12 14:46

〔記者洪瑞琴/台南報導〕成功大學創意產業設計研究所學生杜庭瑜,透過卓彥廷教授介紹,幫英國重量級藝術家Maggi Hambling製作回顧集專書《A Suffolk Eye: Harry Hambling, Paintings》網站獲好評。卓彥廷表示,希望透過這次合作案,讓成大在國際藝術視野上更被看見。

成大表示,Maggi Hambling 是英國重量級藝術家,除了繪畫,在倫敦市中心還有許多公共雕塑作品,其中最有名的就是吳爾芙的人像「A Conversation with Oscar Wilde and Maggi Hambling's scallop sculpture」、向班傑明布里頓致敬的「a tribute to Benjamin Britten, on Aldeburgh beach」。

回顧集專書是Maggie Hambling為了緬懷他父親Harry Hambling(1902-1998)所作,而這也是Harry Hambling第1本作品集。Maggie在他父親60歲退休時送了他一組油彩顏料,也開啟他自學創作油彩之路。

由於新書由Maggie Hambling與Dr. Jamie Gilham合作撰寫,因為卓彥廷之前與RCA Textiles Program簽署合作備忘錄,認識Dr. Jamie Gilham,進而促成合作。

成大表示,杜庭瑜加入卓彥廷老師團隊,之前大學時念資訊傳播工程學系,對於網站製作相當得心應手,這次挑戰要設計出讓高品質要求的藝術家滿意網站,挑戰性很高,以簡潔、現代感風格呈現,清晰手法呈現資訊,讓閱讀者精準又愉悅地瀏覽資訊。

杜庭瑜表示,這次專案進行得很順利,在一來一回討論過程中,學習到如何與廠商、客戶謹慎溝通,以及如何設計符合客戶需求的友善介面等,是很寶貴的經驗。

