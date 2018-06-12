卡片、聯絡簿寫好寫滿 熱血師林俊卿教出作文滿級分學生

2018-06-12 14:47

〔記者王善嬿／嘉市報導〕今年會考成績上週出爐，嘉義市北園國中的葉佳甄、涂家綾及王明賢作文滿級分、成全校之冠，3人的國文教師兼導師林俊卿功不可沒，林任職北園國中3年，從國一起讓全班學生逢節慶就手寫卡片，每張卡片字數不得少於100字，聯絡簿留言板都要寫滿，且必須使用譬喻法、引經據典寫作，全班3年來累積國文實力，26名學生近7成作文考5級分，非導師班也有8人考5級分。

林俊卿因從小父母要求嚴格，讓他求學時期很排斥閱讀，除考試科目書籍，其餘一概不看，投入教學工作後，為帶領班級、引發學生學習動機，為能以身作則，花10年嘗試各種方法養成閱讀習慣，他融會貫通後應用在帶領的導師班級上，平時讓學生參考「成語習作」寫卡片、聯絡簿，每2個月購買10餘本暢銷新書給班上同學借閱，會考前挑選作文滿級分範本讓學生背誦並抽問，養出學生作文力。

模擬考作文最低考2級分的王明賢，會考成績4B1C、作文滿級分，他說父母看到成績單時都很傻眼，自己也不敢置信，認為因背不起來範本，就被老師罰寫一遍，長時間累積反而養成寫作能力使然。

而考2A3B、作文滿級分的葉佳甄說，老師要求他們寫卡片至少100字，且每名同學生日，都會收到老師寫滿一整張信紙的賀卡，很感動也更用心。

林俊卿說，原本很討厭閱讀，就是因想到老師不愛閱讀、學生怎會喜歡的信念，督促自己培養閱讀能力，並將方法教給學生，曾包場放映電影「老師，你會不會回來」，與學生分享並寫觀後感，透過活動讓學生快樂學習。