少了你開心不起來！男童奇蹟甦醒全班淚眼陪他畢業

奇蹟甦醒的王宏至（右），今天會揮手和大家打招呼，還親口說：「我是王宏至，謝謝大家我會加油！」（記者陳建志攝）

2018-06-12 14:35

〔記者陳建志／台中報導〕「我是王宏至，謝謝大家我會加油！」台中大里健民國小六男童王宏至，今年4月底騎單車意外摔傷，因頭部重創傷勢嚴重，緊急開顱手術後昏迷指數只有3分，不過，在亞大醫院醫療團隊努力，加上親友、網友集氣鼓勵下，上月底奇蹟甦醒，現在已能揮手、點頭回應，今天全班24個同學特別到醫院和他一起舉行畢業典禮，市長林佳龍也頒發畢業證書給他，大家唱著宏至最喜歡的歌都感動的紅了眼眶，希望他早日康復，一起回在球場打球。

就讀大里健民國小六年級的王宏至，今年4月28日下午和同學騎單車遊玩時，不慎摔落約3米高的斜坡，因頭部重創，顱骨碎成13片，還有肺部挫傷、氣胸，因身分不明，經民眾將訊息貼上臉書社團引發眾多網友關注、轉貼，不但熱心轉發查出身分，之後還主動寫卡片送到加護病房替他打氣。

低溫療法降低代謝順利度過危險期

負責手術的亞大醫院神經外科主任林志隆今天表示，宏至到院時因情況嚴重，除緊急開顱減壓，還以低溫療法降低代謝，讓他順利度過危險期，強調因左腦約80％受損，醫療團隊原預估需昏迷3個月，但上月底某天巡房時，宏至不但甦醒，還開口跟他說：「謝謝！」，強調自己行醫30年來，傷勢如此嚴重還能這麼快好起來真的是奇蹟，更稱讚台中民眾的熱情、溫暖，是他在別的地方行醫從未感受到的。

3個月後再次手術將暫時移除的顱骨復位

林志隆主任表示，宏至甦醒後，因脊椎滑脫、右腳骨折，已經替他做了兩次固定手術，因語言和肢體功能受損，接下來除保握黃金治療期進行復健，預計3個月後會再次手術將暫時移除的顱骨復位。

台中市長林佳龍，今天特別到醫院參加他的畢業典禮，還親頒畢業證書給他，感謝亞大醫療團隊和護理人員的努力，還有學校師長關心，替他成立急難救助專戶，期待大家的支持，能轉化成他復健的動力，市府也一定會全力協助。

健民國小校長林約宏，稱讚在林志隆主任身上看到「醫者父母心」，真的是仁醫的典範，期許宏至能常懷感恩的心，如果有能力時將這份愛傳遞出去，也祝他能早日康復，邁開璀璨的人生。

全班要在一起才是真正畢業典禮

宏至就讀的六年甲班，全班有25個同學，大家認為「全班都要在一起，才是真正的畢業典禮」，還說他是班上的開心果，「少了他班上都覺得空空的，開心不起來」，特別到醫院和他一起舉行畢業典禮，同學除了製作寫上「小至，大家都在等你」、「還記得畢業的約定」的小手板，鼓勵他早日康復，還合唱宏至最喜歡的歌「剛好遇見你」，大家唱著唱著都紅了眼眶，宏至的爸爸更是感動流淚，不斷點頭說：「謝謝大家！」，場面相當感人。

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