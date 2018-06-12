體驗「原」味魅力 雪管處部落小旅行招手

圖為南山部落。（圖為雪管處提供）

2018-06-12 14:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處（雪管處）表示，雪霸國家公園周邊有不少原住民部落，各有其獨特風情與魅力，雪管處為了提供民眾一個避暑並體驗原住民文化的機會，於6月至9月推出數梯次的部落小旅行，歡迎民眾共襄盛舉。詳情請見：活動網址。

雪管處安排的小旅行部落包括環山部落、松茂部落與南山部落。雪管處指出，南山部落座落於中央山脈與雪山山脈之間，為蘭陽溪最上游泰雅族部落，由於地勢較高，常可見到雲霧繚繞，相當迷人，加上部落的傳統領域有千年檜木林，以及屬於櫻花鉤吻鮭棲地的羅葉尾溪，充滿的自然生態之美。

至於松茂部落鄰近梨山，部落四周擁有茂密松樹，族人於1年四季培育蜜李、水蜜桃、甜柿、雪梨，香甜的溫帶水果讓人讚不絕口。

素有「天空部落」之稱的環山部落，除了可由上往下眺望景觀，感受「坐看凌絕頂的」滋味，部落中的「詹秀美文物館」，完整保留昔日族人生活的房舍、生活器具，珍貴的老照片等文物，呈現泰雅族先祖生活的智慧與故事。

活動日期如下：1.《與雪霸國家公園有約》雲霧中與祖靈對話～【南山部落 秘境探索】：6/17（日）、7/18（三）、7/21（六）、8/10（五）、8/18（六）、9/23（日）

2.《與雪霸國家公園有約》松樹故鄉～【松茂部落 秘境探索】：7/20-21（五、六）、8/4-5（六、日）、9/22-23（六、日）

3.《與雪霸國家公園有約》紫色山城～【環山部落 秘境探索】：7/28-29（六、日）、8/11-12（六、日）、9/22-23（六、日）