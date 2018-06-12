人美心也美 吉爾吉斯正妹社工來台包肉粽助弱勢

2018-06-12 14:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕端午節將至，北高雄家扶中心邀請大旗山地區約300戶弱勢家庭一起參與包肉粽，更動員超過150位社工舉辦各種活動，讓弱勢家庭的孩手們提早感受過節氣氛。其中來自中亞內陸國家吉爾吉斯的正妹社工，也下場體驗人生第一次的包肉粽，讓她們直呼好玩又好吃。

這3位來自吉爾吉斯的社工，這次透過家扶海外服務據點的邀請下，來台灣進行學習與觀摩，順便體驗台灣特殊節慶文化。他們對於台灣端午節由來非常好奇，也跟扶助家庭一起體會包粽初體驗，他們也準備一些吉爾吉斯道地風味涼拌菜，分享給扶助家庭及所有義工品嚐，進行一場異國文化交流。

北高雄家扶中心義工隊端午粽香傳愛活動已經舉辦超過20年，最早是由溫媽媽義工隊的夥伴，自發性為家扶中心扶助的弱勢家庭所舉辦的溫馨活動，這樣的精神引起中心其他義工隊的迴響，大家決定每年自費固定且持續辦理。

今年活動特別選在旗山地區舉辦，除了北高雄家扶中心旗山服務處新館即將於年底落成啟用，造福更多弱勢家庭，加上旗山地區弱勢家庭大部分都是隔代教養或是新住民家庭，舉辦這樣的親子活動一方面可以提供家長替代性喘息服務，另一方面也能提供正向親子娛樂，增進親子關係。

家住六龜的夏柯阿嬤表示，很高興可以帶4個孫子來參與活動，除了包粽子還有探索體驗活動可以讓孫子們發洩精力；來自甲仙的阮女士則是帶著2個孩子一起參加活動，來自越南的她體會到不一樣的包粽文化，也透過活動帶領及烤肉聚餐，認識更多的家長，大家彼此交流育兒經，也學到更多正向親子管教技巧。