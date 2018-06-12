會考之後就放空？中小學校長協會主張會考應延至6月

2018-06-12 14:42

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕國中教育會考才剛結束，每年均在5月辦理，全國中小學校長協會今天質疑，不少學校的學生在考完會考之後形同「實質畢業」，在畢業前長達1個月的空窗期，各校必須安排校外參訪、課堂討論、在教室內「自習」，偏偏這些彈性活動，大多跟課綱的教學目標不符，全國23萬名國三生一路「活動」放空到畢業。

校長協會理事長吳錦章表示，教育部應該出面說明，在國三生畢業前的一個月空窗期，國三生到底該上甚麼課？國民教育對這段時間學習內涵的主張？以學生思考為前提，或是辦理考試作業方便為前提，就是價值選擇，如果教育部站在學生的學習立場思考，問題該怎麼解決其實是很清楚的。

吳錦章表示，教育部應該協調國中學生升學事宜，包括會考及各種應試免試管道，統一在6月份開始辦理，會考不是一試訂終身，國三生6月份再開始忙申請入學，才不會考完就耍廢，一直到畢業放榜，國中生也有完整6個學期的學習。

對於可能有部分高中擔心會考如在6月底舉行，暑假高中行政會更忙，吳錦章認為，暑假期間，中小學行政本來就是照常要上班，況且，大學指定科目考試在7月1日到3日，以學生學習為優先考量下，大學行政在暑假也一樣工作，且從歷史脈絡思考，早年國中基測本來就在7月中旬辦理，因為104年推動會考變革改成考2次，才提早到5月，如今會考早已修正改成只考一次，而在教育部推動免試入學招生政策下，以及少子化發威趨勢下，會考時間不會影響到後續升學的時程技術問題，沒有絕對必要一定要安排在5月辦理會考。

基隆、台東、南投、高雄、屏東、澎湖、連江等縣市以及新北市金山高中、雙溪高中、苗栗大湖農工、台南白河商工、玉井工商、後壁高中、宜蘭頭城家商、蘇澳海事及花蓮高農等校，已將近50所高中職，為呼應教育部積極推動完全免試入學，已開放名額給在地生就近入學，不採計會考成績；再加上，許多私立高中職近年來演出搶人大戰，也不需要採計會考成績。

吳錦章質疑，12年國教升學如繼續採計會考，升學壓力絕對不會減輕，會考定位原本是檢定考，卻被當做甄選考試，等於恢復聯考，與國教宗旨不符，全校協主張應貫徹12年國教免試入學初衷，廢除會考做為升學考試。