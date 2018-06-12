最強手遊隊友 潘孟安賣萌祝福畢業生

屏東縣長潘孟安不顧形象，模仿手遊最強隊友給畢業生最大的祝福。（圖由屏東縣政府提供）

2018-06-12 14:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（12日）是屏東縣國中的畢業典禮，縣長潘孟安為給學子們不一樣的祝褔，連續4年想新梗推出kuso影片，今年更豁出去，化身孩子們最愛的對戰手遊最強隊友，帶著頭盔、手拿平底鍋，絲毫不顧縣長形象，只為當孩子的靠山，在畢業典禮上播放，讓畢業生們哈哈大笑。

由於多數學校都在同一時間舉辦畢業典禮，潘孟安無法逐一到各校歡送畢業生，從他就任縣長起每年都拍攝kuso短片祝褔，引起熱烈迴響，也讓縣長跟著學生們回味他的畢業時代。

今年最新推出的畢業影片中，潘縣長接到神秘求救訊號，原來是孩子需要支援，他馬上停下會議前往支援，戴上三級頭盔、卡哇依的背包、手拿平底鍋，完全融入手遊情境中，一縣之長放下身段賣萌，讓眾人都笑翻。

「每年都要挑戰不同的新梗來祝福同學，對我這阿伯真的是一大挑戰！」，潘孟安說，為了讓孩子們有共鳴，不能只用傳統的致詞錄影，要跳脫囉嗦阿伯的角色，縣府年輕同仁得絞盡腦汁想梗。

第1年亮點是縣長因為話太多被快轉，第2年快問快答加上大跳流行歌曲「癡情玫瑰花」，去年則是在青創聚落拍攝假人短片，最後大跳舞曲，雖然手腳不協調，但笑果滿分。今年腦筋動到孩子們常玩的手遊上，全程自拍自剪在半小時內完成拍攝，透過cosplay獻上祝福。

「縣長阿伯是孩子們永遠的靠山!」，潘孟安希望今年影片帶給屏東孩子們最深切的畢業祝福，片尾特別獻上寶物support畢業生，11種屏東好物的補給箱，每種物產都代表更深層的祝福意義，例如鳳梨代表好運、洋蔥是聰明、牛蒡是一級棒、芒果象徵元氣、可可果指可愛、檸檬是賣萌等。

潘孟安模仿手遊最強隊友給畢業生最大的祝福。（圖由屏東縣政府提供）