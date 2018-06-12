兒童樂園慶端午 推粉紅豬小妹1日暢玩手環

2018-06-12 14:01

〔記者黃建豪／台北報導〕為迎接端午節假期，台北市兒童新樂園將於6月16日至18日連假3天推出應景的「粽夏艾兒樂活動，讓民眾可免費DIY糖果粽、艾草香包槌染，在6月底前還會販售限量粉紅豬小妹一日票手環，可在當天無限制搭乘遊具，並以優惠價購買科學教育館的粉紅豬小妹超級互動展門票。

兒童新樂園指出，從6月16日上午9時30分至12時，園區2樓的卡哇伊親子堡外廣場，將舉辦甜心糖果粽DIY，以ACE比利時軟糖供小朋友DIY特製的糖果粽子；下午1時至4時在2樓美食街外廣場，也有艾草小物，可於現場免費報名，體驗製作艾草香包槌染、艾草線香及薰香艾條等，並品嘗艾草小點心；下午4時30分至6時於樹蛙廣場另有端午節慶小劇場，讓民眾邊免費享用客家風味粽、邊觀賞表演。

園方也說，端午節連假期間，園區還會有花式扯鈴的「端午立鈴不立蛋」、特技舞蹈的「粽夏特技雜耍秀」及魔術氣球的「夢幻粽夏季 童樂慶端午」等應景表演，讓孩童在玩樂兼瞭解端午故事。

此外， 在6月16日至6月30日期間，兒童新樂園也推出限量版的粉紅豬小妹一日票手環。園區方面，手環在購買當天，可不限次數搭乘1號至13號遊具，且於6月30日前，憑手環至科教館能以220元的優惠價，購買原價280元的粉紅豬小妹超級互動展門票，到了7月份只要在園區門口和粉紅豬小妹背板合照，並上傳至個人臉書，並向園區服務中心秀出臉書發文，則可獲得每日限量佩佩豬酷卡1張。