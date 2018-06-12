竹市補助低碳家園 首推客製化綠屋頂

新竹市長林智堅（右）與元培科技大學校長林志城一同在屋頂上種菜。（記者蔡彰盛攝）

2018-06-12 14:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推廣低碳政策已有7年，為讓市民吸取績優社區低碳經驗，今辦理成果發表會，副市長沈慧虹宣布今年祭出175萬元低碳家園補助開跑，同時首創推出綠屋頂模組，鼓勵市民踴躍參與客製化的專屬空中花園，共同打造環境永續的低碳城市。

沈慧虹說，以往鼓勵市民自己DIY設計綠屋頂，今年特別首創推出多樣化的綠屋頂模組，申請單位可依屋頂現況需求，單選或複選綠屋頂模組，組合成為平面式或高低立體式的專屬空中花園，歡迎一起來減碳愛地球。

市長林智堅說，為減緩都市熱島效應、營造城市森林，鼓勵市民利用閒置大樓屋頂及陽台，改造為綠屋頂，種植花草植物，創造「生態跳島」。綠屋頂不僅能吸引鳥、蝶、昆蟲棲息繁衍，打造豐富生態的城市森林，還具有隔熱降溫、保留雨水、吸收二氧化碳、降低食物里程等優點，更可凝聚居民情感，提供休閒育樂的場所。

環保局長江盛任表示，市府迄今共計補助68處機關與社區執行低碳家園改造，包含建置綠屋頂、空地綠美化、雨水回收、節能燈具及太陽能光電系統設置等，改造後的經濟及環保效益相當驚人，太陽能板每年可以發電1.7萬度，節省電費每年約230萬元，省水量每年約511公噸，綠化總面積達2千平方公尺，低碳措施每年減碳量約431公噸、固碳量約84公噸，相當約半座十八尖山的年吸碳量，既省荷包又更可幫地球的大忙。

士林社區發展協會理事長郭宗源分享綠屋頂構築經驗，去年接受環保局輔導，將集會所屋頂改造為社區農園，利用廢棄木板、牛奶罐DIY製作菜箱，再結合友善土地的厚土種植法，栽種香草、可食蔬果，展現資源循環及綠化的雙重特點，更變成居民閒話家常的聯誼場所。

綠屋頂的概念不僅侷限於建築樓頂，植森園社區總幹事謝玉樹說，該社區主打親近植物，社區內原已規劃許多植栽空間，透過環保局補助後，把牆面改造成綠圍籬，讓社區綠意更趨完整，同時成功吸引鳥、蝶、昆蟲駐足棲息，也吸引住戶就近觀察生態。

江盛任說，即日起至7月16日止，凡於新竹市依法登記設有管理委員會之10戶（含）以上住宅社區、社區發展協會及里辦公處皆可提出申請，最高補助20萬元，總補助經費達175萬元，限用於改造公共區域之低碳措施，市府另有專案經費補助辦理室內停車場智慧照明。環保局設有專人協助整體性規劃，且受補助單位還可逐年申請補助，擴大低碳規模，歡迎踴躍加入低碳家園的行列，洽詢電話03-5368920分機2021。