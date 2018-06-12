離峰每小時490元 民怨：宜蘭國民運動中心收費「貴族式」

宜蘭縣國民運動中心，將延到9月底營運，但率先曝光的各項設施收費，遭民眾批評是「貴族式」。（記者林敬倫攝）

2018-06-12 13:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］原本預計下個月開始營運的宜蘭縣國民運動中心，因包商工程驗收問題，將延到9月底開幕，不過，由包商公布的各項設施收費，遭民眾抱怨根本是「貴族式」，不夠親民；宜蘭縣政府教育處表示，收費標準經專業的市場評估，待正式營運後，會再視民眾的使用狀況、成本以及與廠商的契約，評估降價的可行性。

民國101年起，體育署輔導各縣市新建國民運動中心，宜蘭縣場館選在宜蘭運動公園游泳池所在地，全案斥資約2億3000萬元，啟用後透過促參法，以OT方式委外經營，由廠商自負盈虧，泳池105年4月被拆除打造成國民運動中心，基地面積3689平方公尺，2層樓總高度12公尺，原先預計下個月可正式營運，但因包商驗收未過，將延到9月底才能營運。

依據縣府的規劃，營運時間為上午6點到晚上10點，內部設施包含溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、桌球場、攀岩場及綜合球場等，附屬設施則有兒童遊戲室、會議室、運動傷害防護室、行政管理辦公室、服務台、販賣部、廁所及淋浴間，其中泳池長度25公尺，共7個水道，攀岩場則是縣內首座公立攀岩場，各項設施的收費，將於營運前的1個月由縣府對外公告。

不過，委外包商近期在官網上率先公告各項設施與場地的收費標準，引來民眾批評，認為收費太貴；常打羽球的游姓民眾舉例，國民運動中心的羽球場式綜合球場，並非專業球場，離峰時段收費竟高達每小時490元，出借球拍還要錢，一般專業球場每小時收費也才450元。

游姓民眾說，以同樣是綜合球場的宜蘭大學體育館為例，租借一次非學生只要60元，相較下來國民運動中心根本是以「平民式」的設施，採「貴族式」的收費，完全不親民，也達不到當初興建要用來推廣縣民運動風氣的目的。

教育處解釋，當初與廠商簽屬合約時，中心的設施收費，有專業的式場調查與評估，與雙北的國民運動中心收費還便宜，畢竟全案是委外，廠商需自負盈虧，成本太高收費太低沒有利潤，中心難以經營下去。

教育處承諾，現階段還未營運沒有降價的打算，待中心正式營運後，縣府會依照民眾的使用情況、中心營運成本幾宜與廠商簽屬的契約來綜合評估，研議降價的可行性。