打造在地專屬的故事 「台南鬼屋」地圖將出現

社區故事地圖協作平台，將建置「台南鬼屋」主題地圖，網友拭目以待。（擷自台灣百年歷史地圖）

2018-06-12 13:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中研院團隊利用內政部地理資訊圖資雲服務平台（TGOS）與「台灣百年歷史地圖」圖資，搭建出社區故事地圖，協作平台全民開放，「台南鬼屋」主題地圖建置中。

中央研究院人社中心GIS專題中心「台灣百年歷史地圖」，考掘台灣百年各種空間變化，是時間縱深最豐富的台灣線上地圖系統，在地學校、文史工作者可以將地圖「搬回家」使用。

台灣常見各種社區營造與農村再生等相關社區調查計畫，產出豐富的文史素材、歷史地圖素材後，卻常見計畫後束之高閣，相當可惜。

中央研究院人文社會中心地理資訊科學研究（GIS）專題中心專案企劃張耘書表示，所以在地社群需要一個能結合他們長期積累田野調查、訪談記錄的數位平台，因此中研院團隊進一步利用內政部地理資訊圖資雲服務平台（TGOS）與「台灣百年歷史地圖」圖資，搭建出社區故事地圖協作平台全民開放，陪伴地方社群探索、紀錄、蒐集地方記憶、歷史文化、產業發展、地方特色，並將之轉化為數位人文資產。

說故事素材多元豐富，協作平台已有悠遊關廟、關廟陣頭、台灣宗教、大目降傳奇八保七廟與「十八嬈」、金門戰地史蹟記錄、台南日治時期料理亭等，還有「台南鬼屋」主題地圖建置中，將成為特產搜奇，讓網友拭目以待。

例如與關廟區公所合作，將原本平面的各種社區觀光與產業地圖與資料，轉變為線上地圖，達到宣傳效果；另與關廟山西宮合作，將今年12年1次的王醮資訊放上網路，提供民俗愛好者查詢，原本零散資料，逐漸形成故事系統，可長期累積與交互利用。

為了推廣這個全新平台概念，中央研究院與國立台灣歷史博物館合作，舉辦「地圖再說話工作坊」之外，今天與成功大學都市計劃系合辦「地方知識：GIS地圖繪製與研究工作坊」，地方文史工作者與學者透過空間資訊技術的學習與實做，未來成為鄉土教育與地方學研究的絕佳利器。

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