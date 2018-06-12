小農自力救濟！台東高接梨盛產 網路行銷生意好

高接梨小農劉金妹開心收成，卻憂心行銷管道。（記者王秀亭攝）

2018-06-12 13:09

［記者王秀亭／台東報導］鳳梨、香蕉、荔枝等水果盛產，台東關山鎮電光里高接梨也進入產季，自產自銷的阿美族小農劉金妹眼見今年產量比往年多一倍，卻因髖關節開刀，無法四處兜售送貨，加上家無冷藏設備，電光里長潘寶瑩自力救濟，透過網路力量協助行銷，果然奏效。

緊鄰海岸山脈的關山鎮電光里曾是高接梨產地之一，受氣候環境影響，產季較其他地區早，卻因栽種期間耗工費時，偏鄉農民老化又缺工，電光僅存2、3戶農民持續栽種，64歲劉金妹說，一百棵高接梨樹種了20年，若砍除不種，山坡農地空著也可惜，雖然近年價錢不好，還是決定繼續，只是關山整體栽種面積大減，農會不收，只能靠自己四處兜售。

劉金妹表示，往年體力好，開著到關山、鹿野、池上，甚至台東市的市場賣，但去年髖關節開刀，還拄著拐杖，加上今年盛產，昨天採收首日，看著堆滿庭院的高接梨，憂心無處可銷，家裡無冷藏設備，分級後只能用濕布鋪在水果上保濕，「要趁新鮮盡快售出」。

電光里長潘寶瑩見狀，便透過自己的臉書協助銷售，潘寶瑩說，電光不同季節有不同農特產品，果樹屬小型經濟雖然盛產，但政府管不到這裡，還好網路發達，便透過分享，推廣在地好物，意外獲得大回響，昨天自己就收到81張訂單，更有不少人直接從台東市開車到電光向農戶購買。

潘寶瑩表示，盼未來在社區成立一個平台，靠自己的力量，行銷社區內的各式當季農產。