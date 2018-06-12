違反性平法 高市勞工局公布第二波裁罰名單

2018-06-12 13:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局今天公告107年第2波違反性別工作平等法事業單位名單，共計4家，包含「ㄎㄎCUP（集盒貨櫃屋）、太新羊肉店、高雄市私立吉尼士外語短期補習班、鑫龍騰開發股份有限公司」。勞工局提醒雇主，招募勞工或處理職場性騷擾時，務必遵守性別工作平等法規定，以免受罰。

ㄎㄎCUP（集盒貨櫃屋）及太新羊肉店各在營業處所刊登招募「假日PT･限女性」及「女助手」廣告，影響男性求職者應徵權益，違反性別工作平等法中「性別歧視之禁止規定」，各裁罰15萬元；高雄市私立吉尼士外語短期補習班得知員工懷孕後，即預告資遣，勞工局認定違反性別工作平等法第11條第1項「雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇」規定，裁罰30萬元。

鑫龍騰開發股份有限公司則是知悉職場性騷擾情事後，尚未釐清事實之始末，即開除被害人，勞工局認定雇主未善盡性騷擾防治之責，違反性別工作平等法第13條第2項「雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，裁罰10萬元。

代理市長許立明提醒，雇主招募員工如對特定性別有所偏好，易誤觸法令而遭罰，此種情況常發生於小型商家，業者務必特別留意；再者，現今職場仍有一些雇主對懷孕勞工並不友善，甚至得知女性員工懷孕後，利用各種方式隱匿懷孕歧視之動機予以解僱，剝奪了懷孕員工的就業權益。

此外，雇主負有性騷擾防治之責，知悉性騷擾後，應採取立即有效之糾正及補救措施，如果未審慎處理，或設身處地主動關懷並啟動處理及調查機制，雇主將涉及違反性別工作平等法規定。以上情形，最高可處新台幣150萬元。

勞工局統計過去2年性別工作平等申訴案件，受理「職場性騷擾及懷孕歧視」案件約佔6成，為加強宣導職場平權，107年7月6日及12日，將辦理「性騷擾防治法及性別工作平等法宣導會」，歡迎事業單位至勞工局勞工局網站報名。如有法令相關問題，可撥打勞工局諮詢專線：07-8124613分機430。