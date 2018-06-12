日月潭孔雀園BOT案 立委籲公務員小心違法被關

2018-06-12 12:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣魚池鄉日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案，今日南投縣政府再度召開環境影響評估審查委員會，不過，隨著中央公告孔雀園是邵族傳統領域後，邵族民眾不滿的情緒也更加沸騰，齊聚在會場外的南投縣立體育場，疾呼縣府撤銷該案，否則，一定會透過司法管道控告縣府涉及違法亂紀等瀆職罪嫌，達到捍衛本身權益的目的。

據縣府資料，孔雀園BOT案基地面積約1.6公頃，地目原本是公園用地，目前已變更為旅館用地，且是縣有公地，廠商得標後，擁有50年經營權，但一般旅館等級以上的規格，房間數不得少於200間，投資金額不得低於10億元，且須通過環境影響評估後才能進行開發。

今日邵族民眾在邵族民族議會及邵族文化發展協會號召下，兵分兩路表達心聲，一部分的人進入會議室參加環評會議、另一部分的人則在會議室外的縣立體育場廣場，高喊「拒絕掠奪開發、還我祖靈地」、「孔雀園BOT違法退回、還我傳統領域」等口號，展現捍衛孔雀園的決心。

邵族民眾表示，之前縣府以旅客數穩定成長作為開發孔雀園的理由，但隨著中國限縮觀光客來台，導致遊客量嚴重下滑，縣長林明溱一度還因南投未列入中央觀光補助名單之中，打算向中央提出嚴正抗議，顯見之前開發理由已不存在。

出身魚池鄉也前往會場聲援的民進黨立委蔡培慧說，孔雀園BOT案在招商過程中，除涉嫌賤賣縣有土地、圖利財團以外，也未依原基法、促參法規定，召開公聽會取得邵族民眾的認同，更何況，昨日中央已公告孔雀園屬於原住民傳統領域，依原基法規定，邵族若不同意，縣府將不得開發。

蔡培慧也高分貝向縣府承辦該案相關公務人員喊話：「你所蓋的每一個章、每一份公文，不但攸關將來是不是能安全下莊（退休之意），甚至還可能成為違反亂紀或入獄的證據」，不得不慎重﹗

南投縣府觀光處長王源鍾說，針對立委蔡培慧及邵族民眾發表的意見及心聲，縣府均予以尊重，但該案已進入環評程序，不宜對外過度發言，最終能否順利開發？權責不在縣府，而是由環評委員會決定之。

相關影音