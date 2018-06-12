夫家婚禮像辦喪事、禮車變小黃 新娘淚崩逃回娘家

一名女網友表示，夫家剛辦完喪事，接著舉辦她們這場喜事，該女控訴公公不僅臨時決定更改宴客桌數、要求迎娶時要低調，叫新人與伴郎、伴娘改搭計程車，還穿著不太適當的服裝出席婚禮等，讓她氣炸。圖僅示意，與本文無關。（情境照）

2018-06-12 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕也太不尊重人了？一名女網友匿名在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，夫家剛辦完喪事，接著舉辦她們這場喜事。女網友控訴公公不僅臨時決定更改宴客桌數、要求迎娶時要低調；叫新人與伴郎、伴娘改搭計程車；「當場」取消證婚儀式；穿著不佳，還不准夫妻倆度蜜月，丈夫代為抗議也無用，氣得兩人一起回女方娘家住。

女網友表示，婚禮前兩個月，夫家長輩因病過世，夫家也表示他們是基督徒，「沒有如此禁忌」，無須取消婚禮。沒想到婚禮前一天，公公卻改口稱家中辦喪事，「不可大肆鋪張」，要求取消8台禮車、新人與8對伴郎（娘）改坐小黃；指稱男方家僅請12桌，女方家卻「高調」請30桌，「覺得很不尊重他們家」，讓女方父母非常錯愕、火大。

女網友指出，對方還說，迎娶時不得放鞭炮、不得有闖關遊戲、不得與伴郎（娘）笑鬧，且誇張的是，「他們家竟然4個人來迎娶」，讓她不禁質疑，「是在詛咒我們家死人嗎？」女網友提到，婚禮當天的戶外教堂證婚儀式，「也因為我公公一句話『當場』取消」，讓她忍不住淚灑新娘休息室，姐妹淘聞訊也傻眼。

女網友提及，即便已將開席後流程，簡化為媽媽牽著入場，把手交給女婿，「結果公公還當場跟他哥哥抱怨說年輕人不懂事、沒念在他家喪期中還搞什麼入場儀式」。女網友說，最無奈的是，婆婆竟穿了一身黑白套裝主持婚禮，公公則是一臉鬍渣、一身皺巴巴的白色襯衫配黑色長褲。

女網友表示，現場狀況難堪到讓人搞不懂，「到底是在辦喜事還是喪事」，女方親戚也開始竊竊私語，「我爸媽已經氣到快中風，坐在主桌一臉鐵青，整頓飯沒有講話」。女網友指出，媽媽認為原本是開心嫁女兒，「卻被搞得偷偷摸摸見不得人」，若非擔心女兒日後遭公婆刁難，不然早就撕破臉。

女網友提到，過程中先生也多次向公婆抗議，「但是在一大堆叔伯阿姨你一言我一句的責備中也無奈沈默」，只能私底下去向岳父母致歉。女網友提及，回到婆家後，「婆婆竟然開口要我們馬上取消下個月的蜜月旅行，說喪期中子孫出遠門大為不孝」，丈夫氣到跟婆婆大吵，接著帶她回娘家住。

女網友感嘆，一生一次婚禮就這樣毀了，對不起辛苦養大她的爸媽，得遭受夫家這般羞辱。該篇貼文一出，引發許多網友留言，「是我也氣炸了」、「會說自己沒禁忌的人毛最多」、「以後沒跟公婆住吧」、「是故意刁難的吧！還是下馬威」、「別登記了吧」、「至少老公是挺你的，沒有選錯人」。