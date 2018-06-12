中信兄弟推廣閱讀 借書可免費換棒球票

2018-06-12 12:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為培養年輕學子能動能靜的休閒習慣，中信兄弟棒球隊與國立公共資訊圖書館合作，只要到指定圖書館領取活動書籤，並借閱3本以上書籍，再至書籤上寫上書中佳句後，至臉書粉絲頁「閱讀全壘打夢想向前行」按讚，經館員認證即可免費獲得中信兄弟棒球隊主場門票一張，讓親子從書香到棒球樂，促進家庭共享文化。

苗栗縣苗栗市立圖書館、苑裡鎮立圖書館、竹南鎮立圖書館、三灣鄉立圖書館共獲650張門票，其中借閱率高居全國之冠的三灣圖書館就佔了300張。館長謝淑貞表示，雖然偏鄉資源不豐富，藉由此次活動，除了鼓勵青少年閱讀，更讓孩子們體驗現場看棒球的樂趣。

三灣國小為鼓勵學童踴躍參加活動，校方也預計將包車，載校內達標學生一齊到台中洲際棒球場觀戰。校長葉維寬說，偏鄉孩子對運動很有興趣，但平常鮮有機會可親臨現場，透過此次機會，讓孩子們有機會見識現場棒球賽的熱鬧刺激氛圍。

而為了推廣苗栗縣內三級棒球， 喜鴻旅行社捐贈經費提供國立竹南高中添購器材、球衣等設備。身為竹南高中校友的喜鴻旅行社經理鄭穆誠表示，曾看見竹南高中棒球隊球員們在克難環境中苦練，但仍奪下佳績，希望藉此次拋磚引玉，讓基層棒球能更加壯大。

竹南高中校長李詩慶則回禮贈送竹南高中棒球隊服，大家一同穿上竹南高中球衣，期盼獲得資源挹注的棒球隊能再創佳績。