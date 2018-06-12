一個都不能少！男童奇蹟甦醒...畢典移到病房全班一起畢業

王宏至一個多月前摔倒顱內受傷昏迷指數一度只有3，奇蹟甦醒後目前已可點頭、揮手。全班同學將畢典移到醫院舉行。（資料照）

2018-06-12 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名小六男童王宏至是健民國小的巧固球隊隊長，一個多月前騎單車不幸摔倒頭部重創、顱骨碎成13片，昏迷指數一度只有3，奇蹟甦醒後目前已可點頭、揮手。今天該校畢業典禮，全班同學特地將畢典移到醫院舉行，全班一個都不能少。

綜合媒體報導，2個月沒見到宏至的同學們看到坐在輪椅上的夥伴紛紛主動上前給予鼓勵，「宏至趕快康復，我們還要一起打球。」王宏至聽到也盡全力地吐出微弱的氣音回應「謝謝」，場面相當感人。市長林佳龍得知消息特地調整行程，親自到醫院鼓勵宏至，並頒發畢業證書恭喜宏至畢業了。

觀禮的王宏至父母親說，他們經濟不穩定，對於校方及家長會辛苦奔波為孩子爭取醫藥費深懷感激，也很感謝亞大醫院醫療團隊的照顧，社會的善心他們會謹記在心，並希望宏至康復後能回饋社會，「因為他的命是大家幫忙救回來的」。

健民國小校長林約宏也表示，王宏至平時相當活潑，很積極幫助老師，堪稱模範生，但不幸發生意外，不能跟班上同學一起度過畢業前的最後時光，老師、同學們都很遺憾，因此規劃畢典時師生一致認為不能少了宏至，決定一起到亞大醫院舉辦。整場畢業典禮溫馨感人，並在淚水中完美落幕。