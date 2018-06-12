違法日租崛起 觀光局長周永暉：未來擬修法加重罰則

交通部觀光局12日舉行「非法歸零、合法旅宿推廣記者會」，來自全台各地的旅宿、訂房平台及旅行業者一同展現打擊非法日租套房的決心。（記者黃耀徵攝）

2018-06-12 12:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內違法日租日益猖獗，交通部觀光局為宣示打擊非法日租決心，今舉辦「非法歸零合法旅宿推廣記者會」，超過300位旅宿業者聚集在北車聲援。觀光局長周永暉表示，目前對於非法日租罰責偏低，未來希望能透過修法加倍、加重處罰；他也強調，電商平台不見得就和非法畫上等號，觀光局未來也會要求平台上的合法業者提升品質，未申請營業登記的業者也別再觀望，儘快申請合法。

觀光局長周永暉表示，現行法令對於非法日租罰的偏低，未來希望能調整相關法令，例如重罰和加強取締，觀光局也會持續和電商平台加強溝通，要求平台上合法業者提升品質，至於非法業者只要有具體事證涉及消費者安全也會要求平台下架，觀光局責無旁貸。

周永暉強調，電商平台不見得都是非法，未來也希望旅宿業者能和平台充分合作，畢竟平台是重要的行銷管道，也是未來趨勢，這部分還有很多協商空間。

觀光局表示，包括 Rakuten樂天訂房平台承諾會主動檢視是否合法並將非法下架；Booking、Agoda、Tripadvisor、Expedia等訂房平台也表示配合外來檢舉或通知會配合將非法下架，至於部分訂房平台，仍有觀望或不願配合將非法下架的情事者，觀光局都會將相關業者的配合情形，公布在官方網站，並加註清查其未下架的非法旅宿，移送該管地方政府依法查處。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞表示，日本民泊法的通過是在供不應求的旅宿市場所產生，反觀台灣是供過於求，政府在這個節骨眼應該把每年300億的日租市場還給合法納管納稅業者，讓市場步向正軌。陳盈瑞強調，合法業者不怕競爭，怕的是在於一場不公平的競爭，若非法日租能納稅納管，業者都很願意和平台合作，一同把台灣觀光產業品質提升。

陳盈瑞說，政府嘴上不斷喊著打擊非法日租，但事實是住宿率不斷往下掉，平均房價持續下滑，非法業者用低於市場的價格破壞遊戲規則，合法業者感受到的只有非法日租的日益猖狂，沒有感受到政府公權力的展現。

台南市旅館商業同業公會理事長黃建豐表示，以台南市為例，非法日租每年搶走約2~3成的客源，但非法日租藏汙納垢，涉及建安、衛安、公安等三安問題，嚴重影響消費者安全，政府真的不能再沉默了。