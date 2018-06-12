108年大學招生不看總級分 國英數最受重視

2018-06-12 12:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕因108學年的入學改革從學測五科降為最多四科，大學招生委員會聯合會今天公布統計數據，發現明年各大學科系招生，使用最多的科目是國文、英文及數學，自然、社會則被部分科系移除，招聯會認為，從學群看，工程、醫藥等移除社會；管理或財經移除自然，符合考生適性選擇、能讓其專注發展。

大學招聯會執行秘書戴念華指出，因預期108課綱即將上路，111學年開始要全面實施新的考招制度，目前推動配套銜接，其中要在108學年起，下修各校系在大學甄試（繁星推薦、個人申請）能採用的學測成績，禁止採計5科總級分，最多只能4科，目的是降低學生考試負擔，提升其興趣領域，讓社會組學生不用跨考自然，或自然組學生不用跨考社會。

招聯會今天也公布108學年各大學科系的甄選採計科目，希望讓考生提前上大學甄選會大學甄選會 網站查詢，提早準備明年志願科系所必備的科目。

而招聯會也透過統計，分析明年各科系甄選採計科目的情形，如共有1963個系組（不含公費及新增系組）參與申請入學招生，有744個系組僅採計3科（佔38％）、另有688科系採計4科（佔35％）。

但若看科系組合，招聯會發現，申請使用最多的組合是國、英、數、自（411科系）；其次是國、英、數（276科系）及國、英、社（268科系）；單科來看，國文科有1677個科系使用，其次是英文有1617個、數學有1178個，而社會有707個、自然有696個，呈現出國、英、數最被重視，自然與社會最多不被使用。

戴念華認為，此設計最主要是要減少考生壓力，大學端也因制度改變，各科系採計從5科變最多4科，科系就必須思考使用採計的科目，因此在此看到，理工傾向的科系不使用社會，人文跟管理領域的不使用自然等，情況也符合預期。

招聯會舉例，備受關注的醫學科系招生，108學年有11個科系移除社會，但另有2個科系移除國文。戴念華也發現，部分科系過去採計5科，但明年採4科時卻移除了國文，如台大數學、台大地理、台大經濟與台大公衛等，提醒考生針對未來志願科系，今天起可提前查詢，了解並提早準備。