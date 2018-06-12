改造富岡港 大型彩虹扭蛋機展新氣象

大型彩虹扭蛋機為富岡漁港帶來新氣象。（記者張存薇攝）

2018-06-12 12:15

［記者張存薇／台東報導］台東縣富岡港是往來離島重要的觀光門戶，台東縣政府、台東區漁會聯手打造新氣象，除魚市場改新裝，區漁會也引進業者合作推出大型彩虹扭蛋機、營造候船室廣場悠閒輕鬆氛圍，改造富岡港跨大步。

台東區漁會總幹事李振元指出，希望富岡港朝觀光漁港方向發展，第一步就要從候船室做起，讓門面更美更漂亮，成為台東市新景點，也能品嚐到台東在地海鮮漁產，因此候船室廣場及2樓與銀谷國際開發公司合作，重新整理並將推出餐飲服務。

候船室廣場設立高達5米的大型彩虹扭蛋機，還有歐式傘架座位區、輕食及飲料餐車，公車等候處則掛滿紫陽花，展現浪漫繽紛，2樓的餐廳則預計20日開幕，提供富岡港「秒送」海鮮如鬼頭刀、鯖魚等簡餐、生魚片等。

銀谷國際總經理張美齡說明，整體設計以「幸福」為概念，希望遊客到富岡港可以感受到輕鬆悠閒，展現富岡新氣象，而大型彩虹扭蛋機試營運2天，已有700多位遊客體驗過，扭蛋獎品最大獎包括沖繩來回機票、吹風機、吸塵器等，遊客拿到扭蛋打開後，會出現「搶救瀕危動物」等讓人動動腦的話語，再憑著這句話領取獎品，十分有趣。