故障率達1成！視障歌手實測北市有聲號誌

台北市議員阮昭雄（右二）找來身障歌手林家德（右三）測試有聲號誌。（記者黃建豪攝）

2018-06-12 12:04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為幫助視障朋友可安全過馬路，目前在全市170多處路口已設置有聲號誌，但台北市議員阮昭雄上午召開記者會，找來視障歌手林家德實際過馬路，發現有聲號誌故障率高、提示聲音太小、號誌按鈕深藏花圃中間，視障朋友根本找不到等問題。台北市交通管制工程處坦承疏失，承諾將在一個月內，全面檢討有聲號誌疏失。

阮昭雄指出，目前北市有聲號誌故障率達到1成，全市170多處路口的有聲號誌中，就約有20處故障，此外，現在的有聲號誌並沒有定位點，一旦定位音被雨聲、車聲蓋過去，號誌就形同虛設；並且，號誌按鈕的設置高度不一，按鈕高度從120公分到170公分都有，視障朋友常要摸半天才找的到按鈕，甚至號誌桿藏在有高低差的花圃、圍欄中，不僅難找，且特別要去按也危險。

阮昭雄痛批，有聲號誌問題他從5年前就開始關注，但提出一個地方有問題，交通局就只修那一個，這次一定要徹底檢討，並在一個月改善。

林家德也在大安區建國南路的有聲號誌路口實地測試，發現該地點不僅因車流量大，幾乎聽不到定位音，靠近大安森林公園有鳥聲干擾，連號誌桿都設在人行道旁的樹叢內，若無人引導相當危險。

林家德說，以他的經驗來說，找不到號誌按鈕的狀況比較多， 因為不敢過馬路，就會愣在路口等人救援。他還自嘲，由於自嘲本身卡在路口就是個障礙物，所幸大多時候都會獲得幫助，但這種「心裡的不安全感，會造他不敢出門」。

交工處總工程司劉嘉祐表示，他們會在一個月內全面清查有聲路口，加強巡查頻率，在新設有聲號誌路口後，請身障朋友體驗及早發現問題，並將按鈕設置高度整體設在號誌110公分處。

至於號誌桿深藏花圃、樹叢狀況。劉嘉祐說，這方面恐得協調公園路燈管理處，直接將花圃移除。