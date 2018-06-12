畢業季求才 加工區擴大徵才釋出886職缺

加工出口區楠梓園區。（記者葛祐豪攝）

2018-06-12 11:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕又到了6月鳳凰花開的畢業季，加工出口區管理處聯合高雄、楠梓及台中3園區，陸續於本月14日、21日、22日舉辦現場徵才活動，共釋出886個職缺，歡迎社會新鮮人踴躍參加。

高雄園區徵才活動，將於14日上午9時30分至11時，在區內第二訓練教室（前鎮區加工出口區北一路1號）登場，徵才廠商有華新科技、大地光纖、和詮科技等8家。

職缺包括品管工程師、廠務工程師、業務工務專員、廢水處理人員、品保作業員等，總計提供233個職缺。

台中園區徵才活動，將於21日上午9時30分至12時30分，在台中加工區後棟3樓從業員工康樂室（潭子區建國路1號）舉行，徵才廠商有佳凌科技、光聯科技、亞洲光學等8家。

職缺包括產線人員、管理師、工程師、國外業務代表、儲備幹部等，總計提供172個職缺，有經驗的LCM系統板開發工程師，薪資上看55k。

楠梓園區的徵才活動，則於22日上午9時30分至11時30分，在區內從業員工育樂活動中心（楠梓加工出口區經二路15號）舉辦，參與廠商有華泰電子、日月光半導體、旺詮等6家公司。

共提供生產助理員、技術員、設備、製程各類工程師、領班等職缺，約481個工作機會，部分作業員職缺起薪上看41K。相關訊息請上加工出口區網站查詢。