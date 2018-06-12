彰化大村火車站車票免費換葡萄 網路暴動了！真相是‧‧‧

「正確版」好康！6月16、17日兩天，早上9點起，只要憑當天火車票根，無論從哪一站出發，只要下車在大村站，就可以換一小盒500公克葡萄，換完為止，每人限領一份。（記者劉曉欣翻攝）

2018-06-12 12:00

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕差很大！連網路瘋傳的「憑大村火車站下車的車票免費換葡萄」的消息，「正確版」是憑車票免費換「500公克」葡萄，不是網路瘋傳的是「500元」葡萄，兩者相差5倍以上！

最近許多人都接到line瘋傳的好康消息，內容是免費的農會葡萄來了，只要6月16、17日兩天，早上9點到下午2點，只要憑當天火車票根，無論從哪一站出發，只要下車在大村站，就可以「免費換一箱500元的葡萄」，還附上貼心小提醒，必須要持火車票，因此到大村火車站下車時，千萬要記得給車站蓋章；由於大村葡萄太出名，許多人都躍躍欲試，準備「坐火車來拿免費葡萄」！

彰化縣政府農業處接到民眾詢問「坐火車拿免費葡萄」的好康，到底「真的？假的？」，立刻跟大村鄉農會求證，大村鄉農會才發現「事情大條了」，因為「差一個字，差太多！」

「正確版是一小盒500公克葡萄啦！」大村鄉農會推廣部主任賴錫謀表示， 這項活動由大村鄉農會、公所與代表會共同合辦，由於活動地點就在大村火車站後站，因此，才會推出憑當天大村火車站下車的票根來換葡萄的活動，6月16、17日兩天，每天發放500盒，每盒500公克，1人限領1份。

賴錫謀強調，因為要憑大村火車站下車的車票來換葡萄，如果民眾以悠遊卡搭車者就無法有票根，因為換取葡萄時間為早上9點開始，號碼牌將從早上8點開始發放，號碼牌發完為止。

賴錫謀表示，這次發放的大村葡萄，全數都是套袋葡萄500公克，符合吉園圃標準，市價約為100元，大約是一串葡萄，這是第一次舉辦「火車票免費換葡萄」活動，希望民眾能夠一起到葡萄的故鄉，吃葡萄，買葡萄。

不過，也有民眾指出，有人收到的是正確板的葡萄好康，有人收到卻是「一字之差」的葡萄好康，真的是非常不可思議，網路時代還是要上官網查證，比較實在！