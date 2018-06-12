車子橫著開！18歲創客發現球型馬達奪國際獎

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地18歲創客顏伯勳（左）、李尚融，以2年時間開發球形馬達，輪胎可360度旋轉，奪下英特爾國際科展獎。（記者王涵平攝）

2018-06-12 11:42

〔記者王涵平／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地18歲創客顏伯勳、李尚融，以2年時間開發球形馬達，輪胎可360度旋轉，奪下英特爾國際科展獎，未來車子也可像螃蟹一樣，在馬路上橫著走。

顏伯勳說，高一時看到輪胎公司做了一個球型輪胎概念車的動畫片，開始為這個idea瘋狂，因現在的馬達都是線性或圓形馬達，只能讓輪胎單軸轉動，所以就想說要做一個球型馬達，把球型輪胎360度旋轉的藍圖實現。

顏伯勳休學1年、自學1年，與同學李尚融進駐雲嘉南分署南方創客基地及機械館，運用機械加工及數位自造設備，開發球型馬達，上月在美國匹茲堡奪下英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF）工程學科第二名，未來二人都可保送國立大學。

李尚融說，兩人將會繼續球型馬達的改良研究，希望未來能應用在水下機器人、外太空機器人、機械手臂、車子輪子等領域。

勞動部雲嘉南分署長柯呈枋說，台灣年輕人創意十足，伯勳與尚融有勇氣有行動力，也達到創客動手做及解決問題的核心精神，創客基地提供設備、師資及場域，就能省下成本，幫助青年圓夢。

本月13日晚上在南方創客基地登場，有興趣民眾可上網（）查詢報名。

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