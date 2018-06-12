高雄市冬季大眾運輸免費搭 許立明：今年底續實施

2018-06-12 11:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應秋冬空氣品質不良季節，高雄市去年12月起實施3個月的冬季大眾運輸免費搭，對於減少空汙有所助益，高雄市代理市長許立明今早表示，今年底將繼續實施。

高雄去年12月1日至今年2月底，實施3個月的冬季大眾運輸免費措施，市府統計，公車與客運運量，分別較前一年同期成長5.3%及33.6%、捷運成長24.7%；測站測得的一氧化碳、碳氫化合物平均值，都為歷年同期最低。

環保局也分析捷運沿線各主要道路中山路、博愛路、中正路的尖峰時段車流量，平均車流量較前一年同期減少3.2%，顯見此措施對於減少移動汙染源有幫助。

今天高雄市政會議後，環保局舉辦高雄空汙總量管制有成的說明會，強調去年秋冬，佔排放量8成以上的高雄市前20大工廠，排放量比前年同期減少21%，創歷年新低紀錄。

環保局強調，同期的懸浮微粒紅色警示天數，也由51天降為31天，也創歷年同期（10月至隔年3月）新低。

媒體詢問高雄市代理市長許立明，冬季大眾運輸免費措施今年底是否繼續實施？許立明強調「會！」

許立明說，外界有些誤解，認為這項措施對空氣品質有明顯幫助嗎？他認為這不一定呈現在總量上的數字降低，但移動汙染源如機車、汽車，排放廢氣高度在1到3米，是每個人的生活空間，透過這項措施，至少能降低對人體危害最嚴重的移動汙染源。

他強調，這項措施去年底首次上路，有許多意見反映，市府將分析檢討，今年底或許有修正，但整個大方向會繼續實施。