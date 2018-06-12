桃機電腦系統當機 延誤旅客行程 移民署致歉

對於更新電力系統造成查驗系統當機延誤旅客行程，移民署國境事務大隊副大隊長林澤謙出面說明，並對延誤的旅客表示歉意。（記者姚介修攝）

2018-06-12 11:35

〔記者姚介修/桃園機場報導〕針對今天早上因為電腦系統有當機現象，移民署國境事務大隊表示，由於桃園機場資訊機房於民國88年建置，迄今已近20年，相關電力設備均已老舊，為防止曾發生當機情形發生，分兩階段汰換，將今日凌晨第二階段更新資訊機房電源排插等設施，但5點20分回復供電，電腦因為無法處理大量資料庫資訊，造成旅客延誤查驗，移民署也對行程延誤的旅客致歉

因電力設備系統老舊造成去年11月17日因電源排插故障，導致查驗系統服務中斷長達40分鐘，移民署為解決電力設備老舊問題，避免類似事件發生，經由內政部撥用相關經費，分兩階段汰換，將電源排插由單電源更換為雙電源。

移民署表示，今日凌晨就是第二階段更新資訊機房電源排插等設施，增設電力系統為雙廻路，以確保重要資訊設備供電穩定；基於工安及設備安全考量，所有設施設備均停機並選擇離峰時段以進行作業，於凌晨近5時20分施作完成，開始陸續恢復系統服務，由於系統資料庫龐大，初期運作速度較緩，移民署於8時前恢復正常服務，但仍造成部分民眾等候，移民署對此表示歉意，並感謝民眾的耐心等候。

不過，記者在現場觀察，這次「當機」造成其實9點25分旅客自動通關系統通關作業還是相當不穩定，如果順利的可以正常通關，運氣不好的就被卡在第一關辨識護照，最後因為無法開門，改由人工查驗通關。

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