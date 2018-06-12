屋頂違建也能作綠能 台南推動示範太陽城

2018-06-12 11:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合中央「綠能屋頂全民參與」推動計畫，包括無公共安全之虞的違建屋頂也能作太陽光電，南市為全國綠能屋頂示範縣市，提出今年度達成1000家綠能屋頂及裝置容量10ＭＷ的設置申請目標，帶頭推動綠能屋頂的決心。

南市經濟發展局表示，經濟部能源局「綠能屋頂全民參與」推動計畫，將以「民眾零出資、政府零補助」方式推動屋頂型太陽光電，於2020年達成3GW裝置容量推動目標。

經發局表示，為配合綠能屋頂政策，經濟部與內政部已修正「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」相關規定，放寬到高度4.5公尺以下免申請雜項執照，另在不影響公共安全下，屋頂違建也能參與綠能屋頂計畫，4種類型違建屋頂在技師簽證結構安全後均可設置太陽光電，但是屋頂避難平台、建築違章樓層達兩樓以上、影響公共安全的仍不可設置。

「綠能屋頂全民參與」方案將由市府遴選適當營運商來協助民眾設置屋頂太陽光電系統，有意願設置綠能屋頂的屋主，可免出資將屋頂「出租」給營運商參與改造，而營運商長期維運達20年，提供至少10%躉購費率回饋金給民眾；另外回饋3%的躉購費率給市府，以成立綠電發展基金來支持綠能及鄰里建設。

經發局表示，一般家戶作綠能屋頂的好處，若以30坪屋頂、設置10瓩計算，每月平均約可獲得653元回饋金，與用電330度小家戶每月電費幾乎相當，形同不必繳電費。此外，綠能屋頂亦可提升屋頂結構安全，隔熱效果也變好，還能解決漏水問題，更能美化屋頂市容景觀，籲請民眾共襄盛舉。