陳金德籲雪隧夜間開放大貨車 高公局打臉「太危險」

2018-06-12 11:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德今日在縣務會議，裁示交通相關單位，提出端午節3天連假疏運計畫，會後他受訪時指出，呼籲交通部應兼顧長隧道安全與宜蘭產業發展，開放國道5號雪隧於凌晨12點到早上4點夜間時段，開放大貨車通行；高公局回應，雪隧原硬體設施設計，沒有考量通行大貨車，考量安全性，沒有開放計畫。

雪山隧道目前禁行3.5噸以上大貨車通行，業者怨言頗多，今年1月，有廠商在行政院舉辦的「解決五缺」座談會指出，宜蘭縣政府對外招商，標榜雪隧縮短宜蘭聯外車程，力邀廠商投資，但有些企業主發現，雪隧禁駛貨車，紛紛打退堂鼓，基於安全考量，要排除油罐車、聯結車等特定車種，對貨車適度解禁，才能提升業界投資宜蘭的意願。

陳金德今在縣務會議，聽取建設處與宜蘭縣政府警察局提出端午3天連假疏運報告，陳金德會後受訪時指出，宜蘭工業區的產品或原料要運輸出去，有的要走北宜，有的走濱海公路，有的則需要用小貨車走雪隧，如此運輸成本太高，影響產業發展。

陳金德建議，宜蘭要發展，運輸業也是重要命脈，交通部應兼顧長隧道安全，讓國道5號雪隧於凌晨12點到早上4點夜間時段開放大貨車，降低業者的運輸成本，增加廠商到宜蘭投資的意願。

高公局回應，雪山隧道是長隧道，但當初防災硬體設施的設計，並沒有針對通行大貨車做因應，如果車禍因而引發火災，危險性太高，考量安全問題，現階段並沒有任何開放大貨車通行的計畫。