竹縣古蹟曉江亭、歷史建築峨眉天主堂 獲補助修復

2018-06-12 11:14
新竹縣縣定古蹟曉江亭獲文化部核定補助辦理修復及再利用規劃。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局表示，縣定古蹟曉江亭、歷史建築峨眉天主堂，分別獲文化部核定補助97萬6000元、92萬元辦理修復及再利用規劃，辦理過程中將邀請地方表達意見，強化古蹟與在地生活的連結。
文化局長張宜真說，曉江亭是日治時代的「輕便車站」，也是竹東人提供給過路人停留休息的「茶亭」，為當地交通運輸發展變遷的歷史見證，文化局在去年5月公告為縣定古蹟後，就積極向中央爭取補助修復，這次獲得補助的計畫內容以曉江亭和周邊的福德祠、洗衫坑、東寧橋為對象，調查其歷史、人文、建築之特色，做為未來規劃設計及修復工程之參考。
張宜真也說，峨眉天主堂是高伯龍神父為傳教於西元1963年興建，建築外牆為洗石子立面，門首上方為有色大理石拼貼而成的馬賽克壁畫、鏤空紋樣磚牆，是大隘地區少數保存良好的天主教堂之一，年代與建築均具有地方歷史文化意義，這次獲得補助的計畫內容包括保存歷史建築及研擬管理維護方案，並以峨眉天主堂為峨眉地區人文與產業的對外窗口，將社區文化與產業經營連結在一起。
新竹縣歷史建築峨眉天主堂獲文化部核定補助辦理修復及再利用規劃。（記者蔡孟尚攝）