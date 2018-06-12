竹縣古蹟曉江亭、歷史建築峨眉天主堂 獲補助修復

新竹縣縣定古蹟曉江亭獲文化部核定補助辦理修復及再利用規劃。（記者蔡孟尚攝）

2018-06-12 11:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局表示，縣定古蹟曉江亭、歷史建築峨眉天主堂，分別獲文化部核定補助97萬6000元、92萬元辦理修復及再利用規劃，辦理過程中將邀請地方表達意見，強化古蹟與在地生活的連結。

文化局長張宜真說，曉江亭是日治時代的「輕便車站」，也是竹東人提供給過路人停留休息的「茶亭」，為當地交通運輸發展變遷的歷史見證，文化局在去年5月公告為縣定古蹟後，就積極向中央爭取補助修復，這次獲得補助的計畫內容以曉江亭和周邊的福德祠、洗衫坑、東寧橋為對象，調查其歷史、人文、建築之特色，做為未來規劃設計及修復工程之參考。

張宜真也說，峨眉天主堂是高伯龍神父為傳教於西元1963年興建，建築外牆為洗石子立面，門首上方為有色大理石拼貼而成的馬賽克壁畫、鏤空紋樣磚牆，是大隘地區少數保存良好的天主教堂之一，年代與建築均具有地方歷史文化意義，這次獲得補助的計畫內容包括保存歷史建築及研擬管理維護方案，並以峨眉天主堂為峨眉地區人文與產業的對外窗口，將社區文化與產業經營連結在一起。