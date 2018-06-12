男亂丟垃圾、上萬人喊讚！ 網友：這次丟對了

原PO在土城超商取完貨，剛好抽完菸就習慣性的順手將菸盒隨地丟棄，快到八德時才突然想到菸盒上夾著一千元，趕緊回去找，到了現場，看到一名背著小孩的拾荒老婆婆正撿起菸盒要丟進回收袋，當場主動告知菸盒上的一千元，並笑著瀟灑離開，善心舉動得到一片網友讚賞。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社二館」）

2018-06-12 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕亂丟垃圾通常都會被唾棄，但這名男網友卻反而得到了讚賞，男網友半夜到土城超商領完貨，剛好抽完菸，就習慣性的順手將菸盒隨地丟棄，快到八德時才突然想到菸盒上夾著一千元，趕緊回去找，到了現場，看到一名背著小孩的拾荒老婆婆正撿起菸盒要丟進回收袋，當場主動告知菸盒上的一千元，並笑著瀟灑離開。

男網友將助人的愉快心情分享到臉書社團「爆廢公社二館」，當時原PO騎車回到土城看見煙盒還躺在地上，旁邊一名背著小孩的拾荒老婆婆正要撿起菸盒丟進回收袋時，原PO喊了一聲，「阿婆裡面有一千塊」，老婆婆看向原PO疑惑，原PO指著背面說「哩跨！（你看）」，老婆婆喜出望外地說，「可以去買奶粉了，這幾天正愁著孫子的奶粉錢」， 很感謝原PO注意到，不然就要被當成垃圾丟回收袋了，興奮地說要請原PO喝飲料表達感激，原PO一聽便不忍將一千元要回，當場微笑回覆，「阿婆！我因為太胖...不能再喝飲料啦...阿婆，注意安全。」

一旁目睹全程的超商店員好奇問原PO錢是不是他的，他笑著承認並說「但這一千塊弄丟的很有價值...」，原PO有感而發「我並不是很富有 ，但我很知足 我所擁有」。

發文不到一天，上萬人踴躍按讚，網友紛紛讚賞，「亂丟垃圾不對，但你這次丟對了」、「這比健康捐有意義多了」、「原諒你亂丟垃圾，看到這種文章真的都會好想哭」、「亂丟垃圾應該被扁，不過看到幫助到阿婆，功過相抵，還是不錯」、「有洋蔥，頭一次覺得亂丟垃圾也能做善事...」；也有網友歪樓回覆，「那店員有被你感動在一起了嗎？」、「你的菸盒都會有1千塊嗎？下次我幫你丟」。