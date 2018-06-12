暑假倒數 「教育雲」推暑期線上活動

暑假倒數計日，教育部建置的「教育雲」推出暑期線上活動，讓小朋友玩的愉快，還有機會抽獎。（記者林曉雲攝）

2018-06-12 10:14

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假倒數計日，教育部為全國中小學學生，於教育雲人口網，舉辦兩項線上活動，「夏日雲遊‧台灣行旅」 （https://cloud.edu.tw）、「Fun學過暑假」 ，自7月1日至8月31日止，鼓勵小朋友們踴躍參與，來一趟深度的夏日雲端旅遊，凡完成闖關或完成微課程的單元學習及主題任務，還有機會抽獎。

教育部今天舉行「Fun學王｣平台暨暑期學習活動啟動儀式，教育部盤點數位學習平台及內容，收集從國小到高中各主要學科的課程逐步上架，目前可提供超過8千個5至10分鐘的微課程影片及相關練習題，及參考現有平台功能擇優建置自主學習平台，命名為「Fun學王」，希望能達成滿足學生自主學習、教師引導學生學習，及提供教師利用平台內的數位教材。

以中央大學主辦的「夏日雲遊‧台灣行旅」教育雲線上活動為例，以闖關遊戲方式，引導學生運用教育雲不同的資源與服務，來認識台灣各地的人文風情與觀光慶典，深入瞭解本土的多元面貌，完成闖關者有機會抽中豐富的獎品，特獎是禮券5千元 。

宜蘭縣員山鄉湖山國小學生在記者會中運用「Fun學王」、「學習拍」及教學資源庫所提供的各種資源，進行課前、課中、課後的演示。教育部代理部長姚立德表示，因應數位科技發展的趨勢，教育部邀各縣市合作，積極整合數位學習平台與資源，建構優質的教育雲端學習服務，使得以學生為中心的自主與適性學習、教師創新教學、縮減城鄉數位學習落差等更能有效的實現。

教育部也希望未來在優化系統功能、完善服務架構、分析學習資料及推廣教學應用等各面向，接續能與各縣市合作，並藉由學習歷程資料交換與數據分析，教育主管單位可據以參考或制定相關策略與措施，營造數位機會均等的友善學習環境。