明起雨恐下到端午後 彭啟明示警：累積雨量不亞於颱風

明午後台灣各地陸續都會明顯感受到降雨，彭啟明強調，恐是去年颱風過後最大規模的一波降雨。（資料照）

2018-06-12 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）各地大致維持多雲到晴的天氣型態，也是未來一週僅有的好天氣，明（13日）午後，南海的低壓帶北抬，西南風直接對準台灣，中南部山區首當其衝，除了可能持續到端午後的降雨外，也要注意短時間的強降雨。

氣象達人彭啟明在臉書表示，明下半天開始，整個南海的低壓帶北抬，西南風直接對準台灣，這情節很像颱風過後引發西南氣流的態勢，中南部的山區會有較大的壓力，尤其可能發展小尺度的系統，恐出現短時間的強降雨，加上累積的雨勢可能相當的多，雖然能解決旱象，但也容易出現淹水等災情，民眾務必要多留意。

彭啟明指出，這波的系統主要是整個南海西南季風的強風軸北抬，季風發展的水氣直接指向台灣中南部山區，配合整個大低壓帶，較強的西南風也讓台灣附近的風場呈現類似滯留鋒面的態勢，目前的預報顯示雨勢可能持續到端午過後，才會逐漸減緩，雨量累積值得注意。

除了中南部，台灣各地都會明顯感受到降雨，彭啟明強調，恐是去年颱風過後最大規模的一波降雨，累積起來的降雨不亞於一個有規模侵台的颱風。