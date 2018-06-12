91年台南新豐孔廟 206震後千萬修復今上樑

進行震後修復工程的敦源聖廟，進行上樑儀式。（記者吳俊鋒攝）

2018-06-12 08:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁的敦源聖廟，有「新豐區孔廟」之稱，歷史距今逾90年，因建物老舊，結構有損害，加上前年的206地震時受災嚴重，在地方人士與文史社團的爭取下，市政府以善款協助修復，進度順利，今天舉行上樑儀式，預計10月底完工，趕赴今年當地的農曆祭孔大典。

上樑儀式在清晨6點前展開，道長賴泓銘帶領祭拜，市政府文化資產管理處長林喬彬、敦源聖廟代管理人林嘉璋…等都應邀出席，場面隆重。

敦源聖廟是永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎等新豐區的聯合祭孔之處，建於1927年，歷史久遠，早有破舊的老問題，但因屬於私產，不是獲保存的古蹟、聚落，也非歷史建築，尤其土地很多人持分，處理困難，公部門資源無法挹注，遲未能展開整修。

尤其206地震後，毀損更是嚴重，「反璞歸珍」社團發起人劉青慈與地方各界聯手爭取，市政府也全力協助，終於通過災後捐款專戶及監督委員會的審議，動支修復。

林喬彬說，雖然敦源聖廟不具文資身份，由於新豐區祭孔已成為公眾事務，且該建物對地方而言，有深厚的歷史價值，獲得近千萬元善款的補助，進行修復，去年9月下旬動工。

林喬彬指出，整建的重點包含木構、壁面、屋脊等處，瓜筒也將更換，以原貌修復為主，目前工程進度順利，可望在10月底完工。

地方各界依照歷史考據後全力推動下，去年敦源聖廟恢復傳統，辦理暌違了逾1甲子的農曆祭孔，不是一般的928教師節，而在農曆11月4日舉行。