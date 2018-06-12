桃機通關系統當機 至少80航班2000旅客受影響

移民署電腦軟體更新，電源轉換後重新開機後造成一期航廈通關系統嚴重當機，超過2000旅客行程延誤 （讀者提供）

2018-06-12 08:35

首次上稿 08:35

更新時間 09:50

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場今天清晨4點，移民署電腦軟體更新，電源轉換後重新開機後造成嚴重當機，查驗系統緩慢，包括自動通關系統運作遲緩，原本旅客查驗通關時間延長3倍以上，旅客幹譙聲不斷，至目前為止，至少造成近80個班機延誤，旅客超過2000人行程受到影響，甚至旅客因此無法搭上飛機，目前還在持續當機當中，原本早上7點25分起飛班機到現在8點40分還沒有起飛。

移民署通關系統當機是在今天早上5點20分開始異常，一開始發生在第一航廈，後來第二航廈自動通關一度也出現問題，部分旅客被請去人工查驗；由於早上是出境班機的尖峰時刻，原本就會有旅客通關塞車的情形，自動通關系統故障無異是雪上加霜。

據瞭解，自動通關系統平常通關時間約10秒上下，現在是25秒到3分鐘，這就看旅客運氣，因為每一台通關時間不一樣，人潮擠爆第一航廈出境大廳，目前移民署仍在搶修當中。

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