對流系統是關鍵 吳德榮：明下半天起注意致災性豪雨

氣象專家吳德榮指出，明天（13日）下半天起，天氣將轉為不穩定，接連幾天易有大量降雨發生。（資料照）

2018-06-12 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天（13日）下半天起，天氣將轉為不穩定，接連幾天易有大量降雨發生。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」中表示，今天（12日）各地晴朗穩定，西半部高溫達35度左右，僅中南部山區及花東山區有局部陣雨的機率。但吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日下半天起，西南氣流抵達伴隨滯留鋒，接連幾天易有大量、間歇性降雨。

吳德榮提醒，真正會帶來劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹…等）的，是「中、小尺度對流系統」。他說，這類對流系統若不斷經過相同地區，或呈現滯留狀態就會產生「致災性豪雨」，蘭嶼今天2時前後有「對流系統」通過，伴隨雷擊、強風及瞬間大雨，就類似這個情況。但他也說目前模式模擬能力尚不足，要等時間更近才有可能預測。

中央氣象局也指出，明天（13日）開始到下週一（18日）受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，各地易有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的可能，甚至局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨。