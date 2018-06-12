把握今日陽光露臉 明起滯留鋒發威慎防豪雨

今日各地恢復多雲到晴天氣，但明天至下週日受到滯留鋒面及西南氣流影響，須慎防豪雨。（資料照）

2018-06-12 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天水氣減少，各地恢復多雲到晴天氣，南部及花東一帶偶有短暫陣雨，而中午過後中南部靠近山區的地方也會有些午後雷陣雨，白天西半部高溫約32至35度，東半部溫度約在31至32度，北台灣回到降雨悶熱的天氣型態。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

而週三（13日）開始到下週一（18日）受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，各地易有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的可能，局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨，另外這段期間也容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

下週二（19日）至下週四（21日）滯留鋒面仍在台灣附近，加上西南風持續帶來水氣，各地仍容易下雨，時序進入汛期，有機會發生強降雨等劇烈天氣。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 31 26 ~ 34 28 ~ 33 24 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）