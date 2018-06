06/12 各報重點新聞一覽

2018-06-12 06:38

自由時報

中國建商馬國蓋屋 倒貨台客 被爆「危」樓

中國最大民營地產商「碧桂園」在馬來西亞新山建案「金海灣」,原本以中國人為主要銷售對象,但因受到中國嚴控資金外流影響,轉向其它國家倒貨,台灣也是對象之一;有台灣民眾「揪團」一口氣砸八千多萬元、買下十餘戶,但交屋僅半年,室內牆面竟出現超大裂痕、樑柱水泥剝落,只要遇到下雨,陽台就會淹水,怒批根本就是危樓!想要求建商退屋還款,卻得不到正面回應。

「我不想去中國念書」 父親逼赴中國 女兒報警求助

嘉義市一名私校女高中生如願透過大學繁星錄取長庚科技大學護理系,但父親認為當護理師太辛苦,希望她到中國河南鄭州大學讀教育學系,兩人爭執不斷。女學生跑到嬸嬸家訴苦,父親趕來關心,兩人又大吵一架,女學生又氣又怕,打電話報警求助,所幸員警充當和事老,最後說服了父親同意讓女兒依其興趣留在台灣讀書。

辨識、清除缺陷蛋白質 阿茲海默症 治療新契機

包括阿茲海默症、帕金森氏症、漸凍人及癌症等疾病,都和人體內缺陷蛋白質堆積有關,中研院分子生物所副研究員顏雪琪與研究團隊耗時三年,終於找出能辨識缺陷蛋白質和清除的「品管機制」,未來有助找出相關疾病治療方式、延緩老化,甚至應用在蛋白質生物工程。

蘋果日報

改變世界看今天 善變2巨頭 川金會登場

一個是領導自由世界卻出言狂妄的領袖,一個是動輒拿飛彈威脅世界和平的狂人。美國總統川普和北韓領導人金正恩,今天上午9時將在新加坡進行「川金會」,將針對北韓無核化議題進行談判,不論談判結果如何,這場兩個政治領袖的會面,注定在歷史上留名。

盤商被毆7落網

近日國內香蕉價格崩盤,每公斤上蕉產地收購價格跌到5元以下,創下歷史新低。高市旗山區吳姓盤商以高於市價的每公斤10元收購香蕉,疑似擋人財路,上周五晚間遭十多人持棍棒圍毆,造成吳男手及身上多處挫傷,警方前晚逮捕涉案7名嫌犯。被毆的吳姓盤商不退縮,還將收購價格從原先每公斤10元加碼到每公斤12元。

聯合報

川金今交鋒 1對1長談

歷史性川金會今天上午登場,美國總統川普與北韓領導人金正恩將先單獨會談,會談成敗將重寫國際政治的競合版圖。白宮昨晚發表聲明釋出正面訊息,表示美朝會談持續進行且取得超乎預期的進展;美國國務卿龐培歐也重申,完全、可驗證且不可逆的去核化是唯一可接受的結果(CVID is the only outcome US will accept)。

金金併 參股門檻降為10%

為鼓勵金融市場整併,金管會主委顧立雄昨天說,金管會將修改法規,鼓勵以金控為主體的金融整併,三大原則是:將金控併購首次持股比率自百分之廿五降至十;「非合意併購」(敵意併購)適用;只限「民民併」(民營金控併民營金控),「公公併和民公併」不在開放之列。

中國時報

美堅持完全可驗證去核

全球矚目的美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀峰會,今日上午9時在新加坡登場,川金雙方將針對北韓無核化議題過招,峰會結果不僅攸關朝鮮半島無核化,更牽動東北亞、乃至世界局勢。對於無核化目標,美國國務卿蓬佩奧在峰會前夕再度強調,朝鮮半島實現「完全、可驗證且不可逆的無核化」(CVID),仍是美方的目標,美國政策不變,而直到CVID實現前,美方對北韓的相關制裁「措施」都不會撤除。

金正恩邀川普7月訪問平壤

川金世紀峰會今天才登場,北韓領導人金正恩已經提議7月在平壤舉行第二次美朝高峰會談,並已邀請美國總統川普訪問平壤,屆時南韓總統文在寅也可能與會。